Boğaziçi Direnişi'nin 3. yılı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından akademisyenlerin “Demokratik, özgür ve özerk üniversite” talebiyle başlattığı direniş, dün 3. yılını geride bıraktı. Eylemlerin kısa süreceğini öngören Bulu, altı ay geçmeden görevinden alınmış, ancak yerine yine üniversite bileşenlerinin iradesi yok sayılarak Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. 1096 gün önce başlayan direnişte yer alan öğrenci, akademisyen ve idari personele, rektörlük tarafından birçok yıldırma politikası uygulandı. Bu süreçte demokratik üniversite talebini yineleyenlere yüzlerce gözaltı, onlarca tutuklama ve sayısız soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDILAR

Direniş sürecinde bazı akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı. O akademisyenlerden olan Can Candan, göreve iade edilmesine ilişkin mahkeme kararı olmasına karşın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üç defa görevinden alındı. Dr. Tolga Sütlü ise hakkında yapılan haberler gerekçe gösterilerek soruşturma bile açılmadan görevinden alındı. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademisyenleri’nin açıklamasına göre şartları sağlamasına rağmen profesör kadrosuna atanmayarak istifaya zorlandı. Öğretim üyesi Dr. Yıldız Silier ise sözleşmesinin yenilenmemesi sonucu görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Matematik bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran da “güvenlik sorunu” gerekçe gösterilerek ülkeye alınmadı.

ÜÇ SIRA GERİLEDİ

70 kişinin çalıştığı, üç bin metrekarelik Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TETAM) ekipmanları çöp poşetlerine doldurularak 45 metrelik bir odaya taşındı. Kalan 2955 metrekarelik alan ise idari binaya çevrildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki URAP’ın (University ranking by academic performance) Türkiye’deki üniversitelerin akademik performanslarını değerlendiren raporuna göre Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektör ile geçen üç yılda üç sıra birden geriledi. Kayyum rektörden önce Türkiye üniversiteleri arasında 13. sırada olan Boğaziçi Üniversitesi 2023’te 16. sırada yer aldı.

‘ELE GEÇİRME POLİTİKASI’

Direnişin üçüncü yılına ilişkin Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “AKP rejiminin YÖK eliyle üniversiteleri ele geçirme politikası uzun yıllardır devam ediyor. Üniversiteleri kayyumlarla hizaya getirmek istiyor. Bu kayyum rejimi 4 Ocak 2021’den beri Boğaziçi Üniversitesi’nde anti demokratik uygulamalarla devam ediyor. Baskı, hukuksuzluk ve adaletsizliğin olduğu yerde direniş de her zaman olacaktır. Boğaziçi direnişinin üçüncü yılını selamlıyoruz. Kayyumlar gidecek biz kalacağız” dendi.