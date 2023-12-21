Boğaziçi Üniversitesi'ne yine saldırı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Liyakatsiz atamalar, kayyum rektörün uygulamaları ve akademisyenlerin direnişiyle gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi’nde sular durulmuyor. Boğaziçi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre okul yönetimi, iktisadi idari bilimler fakültesinin (İİBF) kapatılmasını, fen ve edebiyat fakültesinin “fen fakültesi” ve “beşeri ve sosyal bilimler fakültesi” olarak ikiye bölünmesini değerlendiriyordu. Plana göre İİBF bünyesindeki işletme bölümü yönetim bilimleri fakültesine, ekonomiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleriyse “beşeri ve sosyal bilimler fakültesi”ne bağlanacaktı. İşletme bölümünün binasının da hukuk fakültesine verileceği öne sürülmüştü.

İİBF’nin kapatılıp dağıtılacağı iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Planın masaya yatırıldığı senato toplantısından önce akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar, “Fakülteme dokunma”, “Yaşasın öğrenci dayanışması”, “Kayyum elini fakültemden çek” sloganlarıyla eylem düzenledi. Bu iddiaların gölgesinde dün toplanan senato ise İİBF’nin kapatılması planını geri çekip yeni bir planı devreye soktu. Yeni planın ayrıntıları toplantının ardından netleşti. Toplantıda, kapatılma kararının kısa vadede değil “uzun vadeli vizyon” kapsamında değerlendirileceği ifade edildi. Yeni plana göre fen edebiyat fakültesi ikiye bölünerek; insan ve toplum bilimleri fakültesi ile fen bilimleri fakültesi olacak. Yönetim bilimleri fakültesi ise kapatılıp, bu fakültenin bünyesindeki üç bölüm İİBF çatısı altına alınacak.

Üniversite bileşenleri söz konusu kararın kendilerine danışılmadan alınmasına tepki gösterirken “değişiklik kararını” iradelerini hiçe sayanadım olarak değerlendirdi. Planın gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

BÜMED’DEN TEPKİ



Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) senato toplantısı öncesinde bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi, zengin akademik mirası ve değerleriyle Türkiye’nin en prestijli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Ancak, son üç yılda, örneği görülmemiş bir saldırı altında kalmıştır” dendi.

BÜMED açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Saldırının en son ve en ciddi adımı üniversitemizin temel direklerinden biri olan iktisadi ve idari bilimler fakültesinin kapatılarak işlevsiz hale getirilmesi tehdididir. Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak üniversitemizin özgün ve özgür ruhunu, bilim, dayanışma ve çeşitliliği savunan değerlerini korumak amacıyla Boğaziçi ruhuna aykırı olan bu keyfi ve temelsiz planın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

FAKÜLTELERİN SON HALLERİ



Senato toplantısında alınan kararlara göre fakültelerin son halleri şu şekilde olacak:

Fen Fakültesi:

Fizik

Kimya

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Felsefe

Türk Dili ve Edebiyatı

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Çeviribilimi

Dilbilimi

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi: