Boğaziçi Üniversitesi'nde adrese teslim kadro

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:52

Bilgisayar bilimleri anabilim dalına alınacak olan profesör için, “Doktora derecesini bilgisayar bilimleri/mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında doktora alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; dağıtık depolama ve kodlama ve yapay zekâ destekli sistem tasarımları alanında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak” şartı arandı. Aranan özelliklerin bir kişiyi tarif eden spesifik özellikler olması dikkat çekti.



‘YUKARIDAN ATANMIŞ KİŞİLER’

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Cem Say, profesör ilanının bölümün bilgisi ve rızası dışında verildiğini belirterek dava açacağını duyurdu. Say, “İlan, bu konulardan anlayan herkeste ‘adrese teslim’ olduğu, zaten bilgisayar mühendisliği değil esasen elektronik mühendisliği konulu yayın yapmış tek bir insanı tarif ettiği yönünde kuvvetli bir şüphe uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Say, “Akademik dünyada bir kadronun gerekli olup olmadığı, ilan verilecekse ne konuda çalışmış insanlar arandığı gibi konuları bölümdeki kişiler bilir, onlara sorulması gerekir. Zaten Boğaziçi’ndeki bütün tartışma da bu nedenle çıkıyor. O bölümün gereğini bilmeyen, yukarıdan atanmış kişiler bu kararları veriyor” dedi.