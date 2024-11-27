Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenler şikâyetçi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kuzey Kampüsü 3. Kuzey Kız Yurdu’nda kum piresi salgını, kaloriferlerin çalışmaması ve sıcak su olmaması gibi birçok sıkıntı yaşanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünkü dersi üst üste mont giyerek işlediğini belirtirken “Bugünkü ‘International Economics’ dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı. Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor sanki” eleştirisinde bulundu.

Ceyhun Elgin

‘KUM PİRELERİ VAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan yurtta kalan bir öğrenci yaklaşık üç haftadır sıcak su olmadığını ve kaloriferlerin çalışmadığını söyledi. Öğrenci, “Yurdun yanına yeni bir yurt inşa ediliyor. Bu inşaattan yurda kum pireleri geldi. Yapılan ilaçlama çok da işe yaramadı. Hepimizin bacağında kolunda ısırık izleri vardı. İki hafta sonra bu sorundan kurtulduk. Ancak kalorifer kazanları söküldü. Kaloriferler dönem başından beri çalışmıyor. Isıtmayı klimayla yapmaya çalışıyorlar ancak klimalar da sürekli arızalanıyor. Özellikle son bir haftadır yurt inanılmaz soğuk. Yaklaşık 3 haftadır sıcak su yok. Sorduğumuzda bize ‘Gelecek’ ve ‘Çok kullanıyorsunuz’ gibi cevaplar verildi. Şu an bildiğiniz soğuk suyla duş alıyoruz” dedi.

‘UYUYAMIYORDUK’

Geçen döneme kadar yurtta kalan başka bir öğrenci ise okula 2021’de girdiğini ve uzun süre boyunca yurtta birçok problem yaşandığını anlattı. Öğrenci, “Yapılmasına karar verilen yeni yurdun temeli bizim yurdun yaklaşık 2.5 metre yakınına atıldı. Oradaki ağaçları yeşillikleri yok ettiler zaten. Özellikle hafta sonları sabahtan inşaat yapılıyordu, uyuyamıyorduk. Ders çalışacak alanımız bile yoktu. Derslerde hoca anlatıma ara vermek zorunda kalıyordu sesten. Onun dışında odalar da 6 kişi kalıyorduk” ifadeleriyle anlattı.