Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt krizi: Barınamayan gidiyor

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:00

Öğrencilerin Cumhuriyet’e verdiği bilgiye göre okulun farklı kampuslarında bulunan beş yurt, deprem riski sebebiyle ya yıkılacağı ya da güçlendirileceği için öğrencilere hizmet veremeyecek. Öğrencilerin iddiasına göre, barınma krizine çözüm bulamayan öğrenciler, okuldan yatay geçiş yaparak başka üniversiteye geçmek istiyor.

‘BOĞAZİÇİ’NİN İMAJINA...’

Yurt krizi hakkında Cumhuriyet’e konuşan yabancı diller eğitimi bölümü 4. sınıf öğrencisi Tolga Zengin, halihazırda var olan barınma sorunun bu yıl daha da derinleştiğini söyledi. Üniversite yönetiminin bu konu hakkında geçici ya da kalıcı olmak üzere herhangi bir çözüm getirmediğini de söyleyen Zengin, “Yönetim, yurt ve oda koşulları zaten iyi değilken çözümü iki kişilik ranzaları üç kişilik yapmakta buldular. Bir başka çözüm önerisi ise 27 kulübün kullandığı ve 6 binden fazla öğrencinin yararlandığı güney erkek yurdunun zeminindeki 15 kulüp odasını yurtlara çevirmek oldu. Kulüplere Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BÜMED) yeni bir alan sağlanacağı söylendi fakat BÜMED’e ulaşım zor. BÜMED’e giden yol hem karanlık hem dik hem de engelli arkadaşların kullanabileceği bir yol yok. Buradaki kulüpler onlarca yıldır aynı odalarda faaliyet göstermekte olup zaman içinde kendi kültürlerini oluşturmuşlardır. Kulüplerin BÜMED’e taşınması güney erkek yurdunu kullanan bütün kulüplere zarar verip bazılarının kapanmasına bile yol açabilir çünkü bazı konularda uygun şartları sağlamıyorlar” dedi.

Zengin, “Boğaziçi’ni Boğaziçi yapan kulüplerin faaliyetlerinin çok büyük oranda sekteye uğraması Boğaziçi’nin imajına zarar verecek ve tercih sıralamasına yakın zamanda yansıyacaktır” diye ekledi.

‘ÖNERİLERİMİZ GEÇİŞTİRİLDİ’

“Deprem raporlarının şeffafça paylaşılması, mağdur öğrencilere maddi destek sağlanması, yeterince güçlü binaların tadilatının ertelenmesi gibi pek çok farklı talep rektörlüğe iletildi ancak hiçbiri dikkate alınmadı” diyen Zengin şöyle devam etti:

“Açıkta kalan öğrenciler arasında yurt bursu alan, ailesi tek maaşla geçinen, depremzede olan öğrenciler de var. Okul yönetiminin hiçbir alternatif sunmadığı için ve kendi olanaklarıyla eve çıkacak durumda olmayan öğrenciler başka okullara yatay geçiş yapmaya başladı. Üniversite yönetimine, bizim sorumluluğumuz olmadığı halde, kulüp odalarının kapatılmaması için kalacak yer ayarlamak için birçok çözüm sunduk. Ancak çözüm önerilerimiz dikkate alınmadı ve geçiştirildi. Bununla birlikte İBB tarafından kuzey kampüsün karşısında yer alan otoparka da konteyner yurt yapılabileceği söylendi. Ancak Rektör Naci İnci’nin kurduğu Buvakıf adına bir yurt yapılacağı gerekçesiyle reddedildi. Tüm bu süreçlerin işletilmesine rağmen hâlâ yönetim, kulüp odalarını boşaltma ve yeni odaların yapımının planlamasını sürdürüyor.”