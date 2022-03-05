Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite dışından üç dekan atandı

05 Mart 2022 Cumartesi, 12:14

Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan’ı görevden almıştı.

Naci İnci tarafından taraflara gönderilen yazıda, görevden alınma kararının gerekçeleri bildirilmemişti. Üç dekanın yerine ise vekaleten Naci İnci ve yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu ile Fazıl Önder Sönmez atanmıştı.

KAYYUMUN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu sabah yapılan açıklamada, “Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendirilmeleri için Boğaziçi Üniversitesi’nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak dekanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir” denildi.

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin kayyum yönetimine karşı 425 gündür sürdürdüğü mücadele içinse, “maalesef bir grubun Üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır” ifadesini kullandı.

YENİ ATAMALAR BELLİ OLDU

Boğaziçi Rektörlüğünün açıklamasında göre, Eğitim Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. İsmail Boz ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak da Prof Dr Murat Önder atandı.