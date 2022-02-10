Akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alınmasına isyan etti, süreci anlattı
Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Naci İnci tarafından görevi sonlandırılan Can Candan'ın görevini sonlandırmıştı. Görevden alınmasından sonraki süreci sosyal medya hesabından anlatan Candan, soruşturmasındaki belgelerin eksik olduğunu söyleyerek, "Madem soruşturma belgeleri yoktu, nasıl aleyhimde karar verildi?" dedi.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci'nin ilk icraatı, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevini, 16 Temmuz 2021'de sonlandırmak olmuştu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde 14 yıl boyunca görev yapan Can Candan, yaşadığı süreci Twitter hesabından anlatarak, "7 aydır yaşadığım hukuksuzluğun son bulmasını; öğrencilerimle kaldığımız yerden resmi olarak da çalışmaya devam edebilmemizi talep ediyorum" dedi.
MADEM BELGELER YOKTU, NASIL ALEYHİMDE KARAR VERİLDİ?
Görevden alındıktan sonra mahkemeye başvuran ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün müracaatıyla açılan soruşturmayı değerlendiren Candan, Bölge İdare Mahkemesi'nin, 16 Kasım’da 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin verdiği ret kararını kaldırdığını hatırlattı.
Candan, yürütmenin durdurulması kararı vermesi beklenirken, alt mahkemenin kararı eksik belgelerle verdiğini tescil edip 'topu alt mahkemeye attığını' söyleyerek, "Madem soruşturma belgeleri yoktu, nasıl aleyhimde karar verildi?" diye sordu.
5 BUÇUK AY SONRA GELEN SORUŞTURMA
Bunun üzerine Boğaziçi Rektörlüğü'nün, görevden alınmasına sebep gösterdikleri ancak 'olmayan soruşturmayı başlatmak zorunda kaldığını' söyleyen Candan, üniversitenin kendisini ilk defa 29 Aralık'ta yani görevden alınmasından beş buçuk ay sonra soruşturmaya davet ettiğini belirtti.
Candan'ın soruşturma nedeni olarak ise, 1 Haziran 2021 tarihli bir tweetinde, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın İleri Haber'in Twitter hesabında paylaşılan açıklaması gösterildi.
"HUKUKSUZ İŞLEMİN DURDURULMASINI İSTİYORUM"
Dava sürecinin devam ettiğini ve Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını belirten Candan, 13 gün sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde 2. dönemin başladığını hatırlatarak, "Bu hukuksuz işlemin durdurulmasını; 7 aydır yaşadığım hukuksuzluğun son bulmasını; öğrencilerimle kaldığımız yerden resmi olarak da çalışmaya devam edebilmemizi talep ediyorum" dedi.
İşte Can Candan'ın süreci anlattığı tweeti:
1995’te ABD’de başladığım 27 yıllık akademisyenlik hayatımı Eylül 2000’den bu yana Türkiye’de sürdürmekteyim. Son 14 yıldır kadrolu ve tam zamanlı çalıştığım Boğaziçi Üniversitesi’nden 7 aydır resmi olarak uzak tutuluyorum, 11 Ekim’den beri üniversiteme girişim de engelleniyor. +— Can Candan (@yunusunbabasi) February 10, 2022
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