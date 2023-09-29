Boğaziçi Üniversitesi'nde kıyım sürüyor: Prof. Dr. Murat Gülsoy’un girişini yasakladılar
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi'ne girişinin yasaklandığını duyurdu.
'Kayyum rektör'ün yönetimine karşı protestoların dinmediği Boğaziçi Üniversitesi’nde bir öğretim üyesinin okula girişinin daha yasaklandığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülsoy, “An itibariyle 30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi” dedi.
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