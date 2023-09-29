Boğaziçi Üniversitesi'nde kıyım sürüyor: Prof. Dr. Murat Gülsoy’un girişini yasakladılar

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi'ne girişinin yasaklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde kıyım sürüyor: Prof. Dr. Murat Gülsoy’un girişini yasakladılar
Abone Ol google-news

'Kayyum rektör'ün yönetimine karşı protestoların dinmediği Boğaziçi Üniversitesi’nde bir öğretim üyesinin okula girişinin daha yasaklandığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülsoy, “An itibariyle 30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi” dedi.


Player Alanı
Boğaziçi Üniversitesi Murat Gülsoy Kayyum rektör

İlgili Haberler

Skandal Sayıştay raporunda... Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı akademisyenlere 85 bilgisayar zimmetlendi

Skandal Sayıştay raporunda... Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı akademisyenlere 85 bilgisayar zimmetlendi
Boğaziçi’nde hak ihlalleri sürüyor

Boğaziçi’nde hak ihlalleri sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin 15 kişilik odaları büyük tepki çekti

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin 15 kişilik odaları büyük tepki çekti

En Çok Okunan Haberler