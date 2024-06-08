Boğaziçililere yasak başkasına serbest

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nde bu yıl da devam eden protestolardan dolayı toplu mezuniyet töreni öğrencilerin talebine karşın yasaklandı. Boğaziçi Üniversitesi kendi öğrencilerine mezuniyet töreni yapmazken Beykoz Üniversitesi, mezuniyet törenlerinin Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı kampüsünde düzenleneceğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi 4’üncü sınıf öğrencisi Buğrahan Gönültaş, “Kayyum, okulun tüm geleneklerini değiştirmeye ant içmiş, intikam almaya çalıştığına inanıyorum” dedi. İsmini vermek istemeyen başka bir 4’üncü sınıf öğrencisi ise “Bu kadar köklü bir kurumun bu kadar köklü geleneklerini yok etmek Boğaziçi Üniversitesi’ni yok etmekten farksız. Boğaziçi’nin geleceğinden kaygılanıyorum” dedi.

Rektörlüğün mezuniyet töreni için aldığı kararla ilgili, “Bu akla mantığa sığan bir şey değil” diyen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, “Bu, şunu gösteriyor, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninin yapılmamasının herhangi bir, güvenlik ya da imkânlar, maliyet gibi hiçbir açıklaması yok. Bu, rektörün sadece öğrencilerin ve ailelerinin karşısına çıkmaya cesaret edemediğini gösteriyor. Boğaziçi için olumsuz olup da Beykoz için olumlu olan nedir?” diye sordu.