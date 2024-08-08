Boğaziçi’nde rektörlük, yetkinlikleri farklı öğretim görevlilerinin alanlarına müdahale etti

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nin 14 Haziran 2024 tarihinde aldığı karara göre Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYO) ileri İngilizce birimi öğretim görevlileri Nilgün Fırat, Gözde Han ve Nazım Çapkın rektörlük tarafından hazırlık birimine alındı. Aynı şekilde Hazırlık Birimi’ndeki öğretim görevlileri de İleri İngilizce Birimi’ne getirildi. Söz konusu rotasyona birimlerdeki yetkinliklerin farklı olduğu gerekçesiyle tepki gösterildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan YADYO İleri İngilizce Birimi Öğretim Görevlisi Dr. Nazım Çapkın kendi birimleriyle hazırlık biriminin yetkinliklerinin farklı olduğunu belirterek kararın bilimsel bir dayanağı olmadığını söyledi. Çapkın, konu hakkında “Burada kamu yararı olmadığı açık. Rotasyon sebebiyle deniyor ancak bu neden yapılıyor hiçbir bilgi yok. Keyfi bir görevlendirme. Biz hazırlığa göre farklı iş alım süreçlerinden geçtik” dedi.

‘DAVA SÜRECİNİ BAŞLATTIK’

Sözlerini sürdüren Çapkın, konuya ilişkin dava süreci başlattıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “İleri İngilizce Birimi’nde lisans öğrencilerine ders veren herkes okulun Yabancı Diller Yüksek Okulu’na bağlı ancak ‘İleri İngilizce’ derslerini verebilmek için biz ayrı bir sınava tabii tutulduk. Söz konusu görevlendirme talimatı da Naci İnci’den geliyor. Normalde görevlendirmelerde olması gereken başlangıç ve bitiş tarihleri belli değil. Biz de dava sürecini kamu yararı ve liyakat üzerinden başlattık. Ben daha önce hazırlıkta hiç ders vermedim. Hazırlıktaki arkadaşlar da daha önce ileri ingilizce dersi vermediler. Bilimsel dayanağı olmayan bir karar.”