Bölgedeki üniversiteler yeni döneme hazır değil, öğrenciler kaygılı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin yaraları sarılamadı. Bölge halkının temiz suya ulaşma, barınma ve sağlık hakları sağlanamamışken eğitime erişimde de sorun yaşanıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına günler kalmışken bölgedeki üniversitelerin eksiklikleri dikkat çekiyor. Üniversitelerin yayımladıkları faaliyet raporlarında da depremin izleri görülüyor. Depremden en çok zarar gören iki kentteki üniversitelerin faaliyet raporları şöyle:

DURUM HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL

Kahramanmaraş: Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta İstiklal Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesi bulunuyor. İstiklal Üniversitesi’nin faaliyet raporunda altısı az hasarlı, yedisi ağır hasarlı ve dördü yıkım kararı alınmış bina olmak üzere toplam 48 bin 755 metrekarelik alanın hasar aldığı kaydedildi. Ayrıca üniversitelerin hasar almayan arazileri konteyner kent alanı olarak kullanılıyor. Bu alanlara Sütçü İmam Üniversitesi’ne ait eski ÇİTOSAN arazisi, ceviz-badem araştırma ve ıslah alanı, öğrenci ve çiftçi uygulama alanı olarak kullanılan Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi de toplu konut alanı olarak belirlendi. Bu alanlara ek olarak Sütçü İmam Üniversitesi’nin Araştırma Uygulama Çifliği’nin bir kısmı deprem konutları yapılması için AFAD’a devredildi. İstiklal Üniversitesi’nin faaliyet raporuna yansıyan bir diğer detay da prefabrik binalar oldu. Buna göre, ağır hasarlı hizmet binalarındaki birimlerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitim binaları prefabrik yapılar yoluyla giderilecek.

Hatay: Hatay’da ise Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi olmak üzere iki üniversite bulunuyor. Mustafa Kemal Üniversitesi’nin faaliyet raporuna göre üniversitenin dört binası depremde yıkıldı, sekiz binası ağır hasar aldı, 8 binası orta hasarlıyken 54 binası da az hasarlı kategorisinde yer aldı. Üniversitenin birçok hedefini gerçekleştirmesinin engeli olarak gösterilen depreme ilişkin “Deprem afetinin getirdiği olumsuzlukları giderecek planlara ve eylemlere ihtiyaç duyulmaktadır” denildi. İskenderun Teknik Üniversitesi’nin faaliyet raporunda ise depreme ilişkin detaylara rastlanılmadı.