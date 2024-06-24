"Bu anlayışın yemek davetinde figüran olmayız"

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:28

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:28

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sendikalarını bugün Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde saat 18:30'da düzenlenecek olan akşam yemeğine davet etti. Gazetemize konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay davete katılmayacağını açıkladı. Özbay, "Bakanın STK dediği, dernek ve vakıf görünümlü, aslında tarikat ve cemaat olduğunu hepimizin bildiği temsilciler ile gündemi belli olmayan böyle bir toplantıda, öğretmenlik mesleğini her sözüyle itibarsızlaştıran, meslek kanunundan, müfradata hiçbir konuda fikrimizi dikkate alıp uygulamaya geçirmeyen, kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir bakanlık anlayışının yemek davetinde figüran olmayız" ifadelerini kullandı.

'NET OLARAK BELİRTİLMELİ'

Eğitimin tüm sorunlarını gündemli olarak görüşmeye hazır olduklarını ifade eden Özbay, "Sendikamızın görüşlerini kurumsal olarak almak için yapılacak olan çağrılara ve katılımcıların net olarak belirtildiği, sendikaların ve eğitim fakültelerinin temsilcilerinin yer alacağı tüm toplantılara katılım sağlayacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.