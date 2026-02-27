Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gözler valiliklerden yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. 27 Şubat 2026 tarihinde kar tatili ilan edilen iller öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün okullar tatil mi ? 27 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma tarihinde İstanbul'da okulların tatil edilmesi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Bingöl'de Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu'da bugün okullar tatil edildi.

Erzincan'da hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Şırnak'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime ara verildi.

Ordu'da 27 Şubat Cuma günü Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildi.

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde okullar tatil edildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre okullar il genelinde ttail edildi.

Bayburt Valiliği, 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Trabzon’un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.