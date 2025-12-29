Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisi ile eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler hangi illerde eğitime ara verildiğini araştırıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller...

BUGÜN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL?

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. İl genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu ve Karabük Valiliği de etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bartın'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, yarın beklenen kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ın yoğun kar yağışı alan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okullar tatil edilmedi. 29 Aralık Pazartesi günü okullarda eğitime ara verilmedi.