Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:25

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında yapılacak. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 MEB İOKBS NE ZAMAN?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor.

İOKBS BAŞVURUSU NASIK YAPILIR?

Başvuru işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi (https://www.meb.gov.tr) veya e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru şartları ve detayları, başvuru kılavuzunda yer alacak.