2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025/YÖKDİL) sınav girişlerinin yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:41

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yaklaşırken, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Sınavın tarihine kısa bir süre kala, adaylar sınavla ilgili son gelişmeleri ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.  Peki, 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025-YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025-YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2025-YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş belgesi, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.

2025-YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 2025 YÖKDİL sınavına girecekleri yer bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi'ni, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilirler.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.


Etiketler: #yökdil #Sınav Giriş Belgesi #Yabancı Dil Sınavı

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