Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:51

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 oturumu için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, ayrıntılar...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından MSÜ sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. MSÜ sınav giriş yerleri genelde sınava 10 gün kala ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

Buna göre; 2025 MSÜ sınav giriş yerlerinin 10-14 Şubat tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimiyle MSÜ sınav tarihi duyuruldu. Takvime göre, sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce, yani 17 Şubat 2025 civarında, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.