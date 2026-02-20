Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ve kılavuz doğrultusunda 2026 İOKBS başvuru süreci ile sınav tarihi açıklandı; OKBS Bursluluk Sınavı takvimi resmen duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS sınav başvuruları ne zaman bitiyor?

2026 İOKBS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular, 9 Şubat–11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvuruları, okul müdürlükleri tarafından 13 Mart 2026 günü saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak. Süresi içinde geçerli başvuru belgelerini ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları ise reddedilecektir.

Başvuru işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr ile e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 İOKBS NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2026/İOKBS), 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılımıyla 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.