Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? İOKBS sınavına kimler girebilir?

2026 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan takvime göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Başvuru tarihleri ise takvimde ayrıca duyurulacak; genellikle Mart ayı içinde başvurular alınmaya başlanıyor.

İOKBS NEDİR?

İOKBS, yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Maddi durumu belirli kriterlerin altında olan başarılı öğrencilere burs verilmesini amaçlar. Bu burs, öğrencinin eğitim hayatı boyunca her ay düzenli olarak devlet tarafından ödenir.

SINAVA KAÇINCI SINIFLAR GİREBİLİR?

Sınava, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurabilir. Sınavda genel yetenek, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce gibi derslerden çoktan seçmeli sorular sorulur.