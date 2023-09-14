Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:02

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:02

Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Bursluluk Sınavı sonuçları takvime göre 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar 'ww.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek ve sorgulanabilecek.

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.