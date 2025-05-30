2025 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?





BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu. Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınav sonuç saatine kılavuzda yer vermedi. Bu nedenle kesin saat verilemiyor. Fakat geçen yıl sonuçlar saat 12.42'de adayların erişimine açılmıştı. Bu yıl da sonuçların saat 12.00-13.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı. MEB'e bağlı resmi okullarda öğrenim gören ve sınavı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında başlayacak.