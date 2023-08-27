Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 27.08.2023 - 11:53

Bursluluk sınavı (İOKBS) 2 Eylül'de gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci Bursluluk sınavının yerlerini merak ediyor. Peki, Bursluluk Sınavı yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? İşte bursluluk sınavı yerleri sorgulama ekranı...

BURSLULUK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇILANACAK?

Bursluluk sınav yerleri henüz açıklanmadı. MEB'in yayımlamış olduğu İOKBS 2023 kılavuzuna göre bursluluk sınav yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Yeni haftanın ilk gününde sınav giriş belgesinin açıklanması bekleniyor.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İOKBS sınav giriş belgeleri, www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.