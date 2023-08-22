Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:30

Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar gözünü Açıköğretim Fakültesi kayıtlarına çevirdi. Yurttaşlar, AÖF ve AUZEF bölümlerini ve ücretlerini araştırdı. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖf, AUZEF bölümleri neler? Açıköğretim Fakültesi harçları ne kadar?

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ve AUZEF için sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı, kayıt yaptırmak isteyen üniversite mezunları diledikleri programı seçerek öğrenim görebiliyor. Sınavı ikinci üniversite için kayıtlar Ekim ayına kadar devam edecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 Pazartesi ile 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ VE BÖLÜMLERİ

Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 TL

Aşçılık 1.270 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 TL

Bilgisayar Programcılığı 1.270 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 TL

Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 TL

Çocuk Gelişimi 1.270 TL

Dış Ticaret 1.180 TL

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 TL

Emlak Yönetimi 1.180

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 TL

Ev İdaresi 1.180 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 TL

İlahiyat 1.180 TL

İlahiyat (Arapça)* 2.080 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 TL

İşletme Yönetimi 1.180 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 TL

Kültürel Miras ve Turizm 1.180

Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 TL

Lojistik 1.180 TL

Marka İletişimi 1.270 TL

Medya ve İletişim 1.270 TL

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 TL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 TL

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 TL

Sosyal Hizmetler 1.180 TL

Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 TL

Spor Yönetimi 1.180 TL

Tarım Teknolojisi 1.270 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 TL

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 TL

Yaşlı Bakımı 1.270 TL

Yerel Yönetimler 1.180 TL

Web Tasarımı ve Kodlama 1.270 TL

Lisans Programları

Felsefe 1.180 TL

Görsel İletişim Tasarımı 1.750 TL

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 TL

Sağlık Yönetimi 1.180 TL

Sosyal Hizmet 1.750 TL

Sosyoloji 1.180 TL

Tarih 1.180

Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180 TL

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AUZEF ÜCRETİ VE BÖLÜMLERİ

Ön Lisans Programları

Adalet 1400 TL

Bilgisayar Programcılığı 1600 TL

Çocuk Gelişimi 1600 TL

E-Ticaret ve Pazarlama 1600 TL

Grafik Tasarımı 1600 TL

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 1400 TL

İlahiyat 1600 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 1400 TL

Kültürel Miras ve Turizm 1000 TL

Laborant ve Veteriner Sağlık 1400 TL

Marka İletişimi 1400 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1400 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi 1400 TL

Sosyal Hizmetler 1600 TL

Perakende Satış Yönetimi 1400 TL

Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1400 TL

Yaşlı Bakımı 1000 TL

Web Tasarım ve Kodlama 1600 TL

Lisans Programları

Coğrafya 1400 TL

Çocuk Gelişimi 1600 TL

Egzersiz ve Spor Bilimleri 1400 TL

Felsefe 1400 TL

İktisat 1400 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi 1400 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 1400 TL

İşletme 1400 TL

Rekreasyon 1400 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1400 TL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1400 TL

Sosyoloji 1400 TL

Tarih 1400 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1400 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri 1600 TL