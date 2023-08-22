Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF bölümleri neler? Açıköğretim Fakültesi harçları ne kadar?
Milyonlarca öğrenci Açıköğretim Fakültesi kayıtlarını bekliyor. Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar bölümleri ve harç ücretlerini merak ediyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF bölümleri neler? Açıköğretim Fakültesi harçları ne kadar?
Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar gözünü Açıköğretim Fakültesi kayıtlarına çevirdi. Yurttaşlar, AÖF ve AUZEF bölümlerini ve ücretlerini araştırdı. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖf, AUZEF bölümleri neler? Açıköğretim Fakültesi harçları ne kadar?
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF ve AUZEF için sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı, kayıt yaptırmak isteyen üniversite mezunları diledikleri programı seçerek öğrenim görebiliyor. Sınavı ikinci üniversite için kayıtlar Ekim ayına kadar devam edecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 Pazartesi ile 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacak.
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ VE BÖLÜMLERİ
Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 TL
Aşçılık 1.270 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 TL
Bilgisayar Programcılığı 1.270 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 TL
Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 TL
Çocuk Gelişimi 1.270 TL
Dış Ticaret 1.180 TL
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 TL
Emlak Yönetimi 1.180
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 TL
Ev İdaresi 1.180 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 TL
İlahiyat 1.180 TL
İlahiyat (Arapça)* 2.080 TL
İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 TL
İşletme Yönetimi 1.180 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 TL
Kültürel Miras ve Turizm 1.180
Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 TL
Lojistik 1.180 TL
Marka İletişimi 1.270 TL
Medya ve İletişim 1.270 TL
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 TL
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 TL
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 TL
Sosyal Hizmetler 1.180 TL
Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 TL
Spor Yönetimi 1.180 TL
Tarım Teknolojisi 1.270 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 TL
Yaşlı Bakımı 1.270 TL
Yerel Yönetimler 1.180 TL
Web Tasarımı ve Kodlama 1.270 TL
Lisans Programları
Felsefe 1.180 TL
Görsel İletişim Tasarımı 1.750 TL
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 TL
Sağlık Yönetimi 1.180 TL
Sosyal Hizmet 1.750 TL
Sosyoloji 1.180 TL
Tarih 1.180
Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 TL
Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180 TL
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AUZEF ÜCRETİ VE BÖLÜMLERİ
Ön Lisans Programları
Adalet 1400 TL
Bilgisayar Programcılığı 1600 TL
Çocuk Gelişimi 1600 TL
E-Ticaret ve Pazarlama 1600 TL
Grafik Tasarımı 1600 TL
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 1400 TL
İlahiyat 1600 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 1400 TL
Kültürel Miras ve Turizm 1000 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 1400 TL
Marka İletişimi 1400 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1400 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi 1400 TL
Sosyal Hizmetler 1600 TL
Perakende Satış Yönetimi 1400 TL
Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1400 TL
Yaşlı Bakımı 1000 TL
Web Tasarım ve Kodlama 1600 TL
Lisans Programları
Coğrafya 1400 TL
Çocuk Gelişimi 1600 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 1400 TL
Felsefe 1400 TL
İktisat 1400 TL
İnsan Kaynakları Yönetimi 1400 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 1400 TL
İşletme 1400 TL
Rekreasyon 1400 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1400 TL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1400 TL
Sosyoloji 1400 TL
Tarih 1400 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1400 TL
Yönetim Bilişim Sistemleri 1600 TL
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