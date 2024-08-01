‘Bütçe yetersiz’ denilerek akademisyene verilmeyen lojmanları Ensar yöneticisi kullanıyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

İktidarın her ile üniversite vaadi, niteliksiz üniversite ve düşük lisans eğitimini beraberinde getirdi. Bu vaat kapsamında Anadolu’nun birçok ilinde kurulan üniversitelerde kısıtlı bütçe nedeniyle birçok sorun yaşanıyor. Bu kapsamda Artvin Çoruh Üniversitesi’nde akademik personelin lojman sorunu bir yıldır çözülemiyor. Üniversitedeki, lojman sıkıntısı üniversitenin 2023 faaliyet raporuna da işlenmişti. Söz konusu faaliyet raporunda; üniversitenin zayıflıkları arasında gösterilerek “Personel lojmanlarının yeterli sayıda olmaması” ifadeleri yer aldı.

Üniversite kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; geçen yıl lojmanlara 137 akademik personel başvurdu ancak üniversite 18 kontanjanı ayırdı. Kaynaklar, bu durumun akademik personeller için büyük bir barınma sorununa neden olduğunu aktarırken, üniversite yönetiminin ihtiyaca karşın lojmanları boş tuttuğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra, üniversitenin Artvin Adliyesi’nin yanında bulunan 8 daireden oluşan lojmanın da sadece 3 lojmanın personal tarafından kullanıldığı aktarıldı. Bu 3 dairenin 2’sini ise aynı zamanda Ensar Vakfı’nın il başkanığını da yürüten üniversite genel sekreteri Doç. Dr. Muhammed Ardıç tarafından kullanıldığı gelen iddialar arasında. Doç. Dr. Ardıç’ın lojmanlardan birini doğrudan, diğerini ise fazla eşyalarını koymak için kullandığı belirtiliyor. Bir diğer sorun 2024 lojman tahsisleriyle ilgili. 2024’ün ağustos ayına gelinmiş olunmasına karşın, üniversite yönetiminin hâlâ lojman tahsisinde bulunmadığı da aktarıldı.

‘SİYASİ’ ZİYARETLER

Lojman sıkıntısının yanı sıra üniversite kaynakları, rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin’in sürekli il dışında olmasından kaynaklı üniversiteyle ilgilenmediğini de ileri sürdü. Bilgi’nin üniversitenin bütçesinden sürsürdüğü görevle alakâlı olmayan etkinliklerde yer aldığı iddia edildi.

Bu kapsamda Bilgin’in dikkat çeken il dışı seyahatleri; genel sekreter Doç. Dr. Ardıç ile 25 Nisan’da AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’i ziyaret etmek için Bursa’ya ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etmek için Ankara’ya gitmesi oldu.