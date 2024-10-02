Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere destek

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna, bir destek de Cem Yılmaz’dan geldi. Sanatçı, önceki akşam Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği ve biletleri günler öncesinden tükenen gösterinin tüm gelirini, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin eğitimine bağışladı.

Cem Yılmaz’ın bağış gösterisiyle, Darüşşafaka’nın “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” pırıl pırıl nesiller yetiştirme çabasına güç kattığının altını çizen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “1863 yılından bu yana eğitimle çocuklarımıza yeni bir yaşam armağan eden Darüşşafaka’mızın yararına düzenlenen bu anlamlı gösteriye katılarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Darüşşafaka olarak, ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ misyonumuzla küçük yaşta annesini ya da babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklarımıza tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı tanıyoruz. Bugün ülkemizin her köşesinden gelen bini aşkın çocuğumuzu; yaşam boyu öğrenen, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.

RESİM ARMAĞANI...

Gösterinin sonunda 11. sınıf öğrencisi Sevin Duru Kandemir, kendi yaptığı tabloyu Cem Yılmaz’a armağan etti.