Cemil Tugay kırtasiye desteğini 2 bin 500 liraya çıkardı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:31

İzmir’de yaşayan öğrencilerin eğitim öğretim hayatları için çeşitli destekler sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 14 bin ihtiyaç sahibi öğrencinin kırtasiye alışverişi yapabilmesi için velilerin İzmir Şehir Kart’ına 1000’er lira yükleneceğini duyurmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ekonomik koşulları ve kırtasiye masraflarını göz önünde bulundurarak bin liralık desteği 2 bin 500 liraya çıkardı. Yaklaşık 35 milyon lirayı bulacak destek, anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. Sosyal incelemesi yapılarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrenciler bu destekten faydalanabilecek. Öğrenciler 2 bin 500 liralık destek sayesinde eğitim hayatlarında gerekli olan kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek.