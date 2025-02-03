CHP İzmir’den eğitim raporu: Madde kullanımı ilkokul seviyesine düştü

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:04

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte eğitim sisteminin güncel sorunları ve yerel düzeydeki eksikliklere ilişkin il başkanlığında basın açıklaması düzenlendi.

İhmalkarlık ve denetimsizlik yüzünden okulunda ikinci dönemine başlayamayan 36 çocuğun olduğunu ifade eden Bektaş şunları kaydetti:

"Onlar yarıyıl tatilinde aileleriyle birlikte gittikleri Kartalkaya'da yanarak can verdiler. Yetkililerin sorumluluk almayı kabul etmediği ihmaller yüzünden hayatını kaybeden 78 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Bu felaketle birlikte okulların ve yurtların güvenliğini bir kez daha düşünmeliyiz."

"OKULLARIMIZ YETERİNCE DENETLENMİYOR"

Okullardaki güvenlik sorununa değinen Bektaş, "Defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle, okul kazaları, afetler, acil durumlar, iş güvenliği, trafik güvenliği, okul güvenliği ve dış alan güvenliği gibi konulardaki yetersizlikler çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canına mal oluyor. Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte de okullarımız yeterince denetlenmiyor. Çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olması gereken okullar, maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor. Öyle ki, 2 Eylül'de birinci sınıfa başlayacak olan Miray Aslan çocuğumuz okul bahçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak arkadaşı tarafından okulda tabanca ile vurularak öldürüldü. Sibel Turan öğretmenimiz iş güvenliği ve yeterli personel olmadığı, İbrahim Oktugan öğretmenimiz ise okul güvenliği olmadığı için hayatını kaybetti" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN ZOR BİR DÖNEM OLDU"

Bu haftanın 6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ikinci yıl dönümü olduğunu dile getiren Bektaş, hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Bektaş, "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bölgede yaşayan yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları çözülmedi. Hükümet bir yıl içinde evlere yerleşilecek sözünü tutmadı, halkın dörtte biri hala konteyner kentlerde yaşıyor. Yetmezmiş gibi, burada yaşayan öğretmenlerimizin borç yüzünden elektrikleri kesildi. Depremde sağlam kalan okullar, kamu kurumlan tarafından kullanılmaya devam etti, bu da imkansızlıklar içerisinde verilmeye çalışılan eğitimi, birleştirilmiş okullarla daha da zora soktu. Enkaz kaldırma çalışmaları sonlanmadı. Asbest, çevre, su, hava ve toprak kirliliği devam etti. Çocuklarımız eğitim hakkına erişimde sıkıntı yaşadı çünkü ulaşım sorunu hala çözülmedi. Bunun gibi nice üzücü olayla birlikte bir yarıyılı geride bırakmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz dönem; çocuklar, öğretmenler, yöneticiler, eğitim çalışanları, veliler kısacası eğitimin tüm paydaşları ve ülkemiz için zor bir dönem oldu. Okullar fiziki olarak eğitime uygun hale getirilmedi, temizlenemedi. Çocuklarımız nitelikli eğitim alamadı, okulların güvenliği sağlanamadı. Öğretmenlerimiz atanmadı, mülakatla mağdur edildi. Yoksulluk sınırı altında maaşlarla, can güvenliği olmadan eğitim vermeye devam etti. Çocuklarımız okullara aç gitti, temiz suya erişemedi ve MESEM'ler de hayatlarını kaybetti" dedi.

"HER AY EĞİTİM-ÖĞRETİM RAPORU HAZIRLAYIP, MERKEZE GÖNDERİYORUZ"

İl genelindeki sorunlara dikkat çeken Bektaş şöyle konuştu:

"İzmir genelinde depreme dayanıklılık nedeniyle güvende olmadığı tespit edilen 180’den fazla okul birleştirilerek eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu durum yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Çocuklar sabahçı öğlenci yapılarak ders saatleri kısaltılarak yeterli eğitimi alamamaktadır. İzmir’de okul inşaatları takip edilmediği için okullar zamanında bitirilemiyor. Merkezi ve Yerel Yönetimler arasında koordinasyon eksikliği olduğu için öğrencilerin eğitim kalitesini olumsuz etkiliyor. Madde bağımlılığı ülke genelinde olduğu gibi, İzmir’de de gençler arasında hatta ilköğretim öğrencileri seviyesine düştüğü söylenmektedir. Öğrencilerin 12'nci sınıfta açık liselere teşvik edilmesi nedeniyle eğitim ve öğretimde büyük sorunlar olduğu görülmüştür. İlçelerimizde önce Dikili'de başlatılan halk eğitimle beraber okuma yazma bilmeyen kadınlar köylerden alınarak okuma yazma kursu verilmektedir. Menderes’te Akçaköy İlkokulunda mücadelemiz sonucunda taşımalı eğitimden vazgeçilerek okul badana boya yaptırılıp, okul tabelası yazdırılarak eğitim öğretime köyde başlanmıştır. İl Başkanlığı olarak her ay eğitim-öğretim raporu hazırlanıp, genel merkeze gönderilmektedir."

"BAKANLIĞA GÖREV VE SORUMLULUKLARINI HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ülke genelindeki sorunlara da dikkati çeken Bektaş, "19 milyon öğrencimiz ve 1,2 milyon öğretmenimiz bu sorunlarla karşı karşıyayken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemimizin sorunlarını çözmek bir yana her geçen gün bir yeni sorun daha çıkarmakta ve hiçbir olumsuzlukta sorumluluk almayarak eğitim için beka sorunu olmaya devam etmektedir. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ikinci dönemine başlarken çözülmeyi bekleyen çok sayıda sorun var ancak sorumluluk alan ve çözüm üreten yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için, hem görevde olan hem atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için, çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için maddi ve manevi olarak yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye, tüm bu sorunları gündeme getirmeye, Bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.