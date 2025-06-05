CHP'li Özçağdaş riskli okul binasını Meclis gündemine taşıdı: Olası afette can kayıplarının sorumlusu kim olacak?

İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nun gerek kolon gerekse zemin açısından son derece yetersiz durumda olduğu öğrenildi. Mevcut kolonlara güçlendirme yapıldığı iddia edilse dahi en küçük bir darbede dağılmakta oldukları, demir ve diğer güçlendiricilerin binayı herhangi bir sarsıntıya karşı güven de tutmaya yetecek dirence sahip olmadığı, yine binaya yapılan tadilat sırasında gider ve atık suların geçmiş yıllar da ve binanın yapımı sırasında binanın temeline sızdığı ve mevcut bina dayanıklılığını da son derece kötü etkilendiği belirtildi. Söz konusu şartlar altında mevcut binada eğitim ve öğretime devam edilmesi halinde herhangi bir doğal afet durumunda okulun ciddi hasar göreceği ve kullanılamaz hale gelmesinden endişe ediliyor.

Yapılan bilirkişi incelemesinde; taşınmazın arka cephesinde 12 adet taşıyıcı kolon bulunduğu, bu kolonların başta bulunan iki kolon, ortada bulunan 2 kolon ve sonda bulunan 2 kolon arasına beton uygulaması yapılmış olduğu, diğer kolonların ise yalnızca mantolama ve boya yapılarak kaplanmış olduğu, yapılan beton uygulaması sonrası cepheye mantolama boya uygulaması yapılarak zeminde dekoratif amaçlı kaplama yapılmış olduğu, yapılan kaplamaların bazı noktalarda düşmüş ve kırılmış olduğu için kolon perde ve beton uygulamalarının okul çevresinde gözlemlenebildiği, okulun mevcut kolonlarının donatıları açığa çıkacak şekilde hasarlı halde olduğu, donatıların kısmen korozyona uğramış ve paslanmış halde olduğu, kısmi bir güçlendirme yapıldığı anlaşılmış ise de bu güçlendirmenin fen ve statik kaidelerine uygun şekilde tanzim edilmemiş olduğu, okul içinde perde olması gereken ana merdiven kovasının tuğla duvar şeklinde tanzim edilmiş olduğu ayrıca, zeminde bazı noktalarda sıvılaşma olduğu tespit edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, söz konusu okulda eğitim-öğretimin neden devam ettiği, bu okul ve ülke genelindeki okullarda deprem için yapı davranış tespiti yapılıp, yapılmadığı, İstanbul’da deprem riski taşıyan ve eğitim öğretime devam eden kaç okul bulunduğu, olası bir afette yaşanabilecek yaralanma ve can kaybından kimin sorumlu olacağı sorularını sordu.