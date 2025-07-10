CHP'li Özçağdaş’tan atama tepkisi: Hangi gerekçelerle yapıldı?

Proje okulları atama sonuçları 8 Nisan 2025 tarihinde açıklanmış, 10 Nisan'da 9 bini aşkın öğretmenin görev süresinin uzatılmadığı ortaya çıkmıştı. Gazetemiz Cumhuriyet, ‘son günlerde bazı öğretmenlerin eski okullarına döndüğü ya da yeni okullara atamalarının yapıldığı ancak diğer öğretmenlerle ilgili bir süreç başlatılmadığını’ gündeme getirmişti.

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş konuyu Meclis gündemine taşıdı.

"YASAL DAYANAĞI NE?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özçağdaş, “8 Nisan 2025 tarihinde yapılan/yapılmayan atamalar eğer doğru ise Milli Eğitim Bakanlığı neden süreç içerisinde bazı öğretmenler için o gün aldığı karardan geri dönmüş ve yeniden atama yapmıştır? Proje okullarında görev süresi uzatılmayan 9 bin 252 öğretmenin kaçının ataması yeniden ve hangi gerekçelerle yapılmıştır?

Aynı koşullara sahip olan 9 bin 252 öğretmenden, ataması yapılmayanların bazılarını yeniden atamak için Milli Eğitim Bakanlığı hangi kriterleri göz önünde bulundurmuştur? 10 Nisan 2025 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı oluru ile il emrine alınan ve sonradan yeniden ataması yapılan öğretmenler için kimler, hangi yöntemlerle talepte bulunmuşlardır? Aynı şartlarda bulunan 9 bin 252 öğretmenin bazılarının sonradan atanmasının yasal dayanağı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı eşitlik ilkesini neden uygulamamaktadır?" ifadelerini kullandı.