CHP Milletvekili İlgezdi: Konu dini ve mesleki eğitim olunca musluk sonuna kadar açılıyor

Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:22

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:22

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılının ilk yarısındaki harcamalarının ve ikinci yarısına yönelik öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na ilişkin yazılı açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanlık kaynaklarının büyük bölümünün dini ve mesleki eğitim veren okullara ayrıldığını belirtti.

“Türkiye Yüzyılı’nın yüz akı dedikleri program ve çalışmalar yüz akı değil yüz karası” diyen İlgezdi, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 519 milyar 378 milyon 550 bin TL harcama yaptı. Bakanlığın bu dönemdeki harcaması, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemine oranla yüzde 111 arttı. Öğretmen ataması diyoruz ‘bütçe yok’, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz ‘bütçe yok’, bir öğün ücretsiz yemek gerek, çocuklar beslenemiyor diyoruz ‘bütçe yok’ ama konu dini eğitim, mesleki eğitim olunca musluk sonuna kadar açılıyor. Biz dini eğitime karşı değiliz ama dini eğitim kadar fen, sosyal ve spor bilimlerine de gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. 2024’ün ilk yarısında imam hatipler için 39,1 milyar TL, meslek liseleri için 58,3 milyar TL harcayan Milli Eğitim Bakanlığı, Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için harcaması altı aylık mali rapora göre 58,6 milyar TL. Bu adaletsizliğin sebebi ne? Öğrencilerimizin sınavlardaki özellikle matematik ve fen bilimlerinde başarı düşüklüğü ortadayken, mesleki eğitim adı altında çocuk işçiliğinin önü açılmış ve bu denetimsiz eğitim sürecinde onlarca çocuğumuzu iş cinayetlerinde yitiriyorken bu hatada ısrarın sebebi ne? Türkiye Yüzyılı’nın yüz karası olan bir eğitim politikası geleceğimizi de karartıyor."

''KİTAP İHALESİNİ ALAN ŞİRKETLERDEN BİRİNİN DİYANET OLMASI HER ŞEYİ AÇIKLIYOR''

Müfredat değişikliği ve yeni ders kitaplarının hazırlık süreci hakkında, “Her dersin içeriğine dini odaklı bilgiler eklenmiş. AKP, kitap ihalelerini üç ayrı şirkete 269 milyon TL’lik anlaşma yaptı. Şirketlerden birinin Diyanet İşleri Başkanlığı olması aslında her şeyi apaçık gözler önüne seriyor” ifadelerini kullanan İlgezdi, şöyle devam etti:

''2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanması kararlaştırılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adeta AKP’nin ideolojik propaganda aracı konumunda. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak açıklanan programın ders içeriklerine baktığımızda her dersin içeriğine dini odaklı bilgiler eklenmiş, kullanılan kavramlar, sözcükler de ulusal-toplumsal gerçeklikle ve ihtiyaçlarla bağıntılı olmaktan çok ideolojik bir anlayışın ifadeleri. Tüm bu yanlışlara bir yanlış daha ekleniyor elbette, ihale ve sermaye sever AKP iktidarı kitap ihaleleri üç ayrı şirketle 269 milyon TL’lik anlaşma yaptı. Kısaca yandaş şirketler ihya edilecek. Şirketlerden birinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kitap basım ihalelerinin büyük bölümünü alan bir şirket olması da aslında her şeyi apaçık gözler önüne seriyor. Yine aynı şirketin 2007 yılında YSK’nın yaptığı ihaleyi 4 milyon 444 bin liraya kazanması da tartışmalara neden olmuştu. Eğitim alanında gerçekleştirilen bu tür büyük çaplı ihalelerin, şeffaflık çerçevesinde yapılmaması da bir diğer yanlış. AKP muslukları sonuna kadar açıyor, yandaşlar doymak bilmiyor.''