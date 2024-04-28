CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel müfredat taslağına tepki gösterdi: 'Uyuşturucuyla mücadele yok'

Yeni müfredat taslağına muhalefetten de tepki geldi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yayımlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yeni müfredat taslağını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Adıgüzel, “Bu derste okutulacak 17 başlık belirlenmiş, sadece ilk dördünde Atatürk’le ve Cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili şeyler var. Kalan 13 tanesinde tarih adı altında kendi bildiklerini okutma gayesi var” dedi.

Eylül Barut
Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel müfredat taslağına tepki gösterdi: 'Uyuşturucuyla mücadele yok'
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Biyoloji dersine yönelik bilimsel değil dogmatik anlatım dili tartışmalarını da anımsatan Adıgüzel, “Çağdaş eğitim normlarıyla hareket etmiyorlar” ifadelerini kullandı. MEB önemsemiyor Yayımlanan ortak metinde “Bağımlılıktan kaçınmak ve bağımlılıkla mücadele etmek” başlığı altında bağımlılığa yaklaşım ele alındı.

Metinde bağımlılık konusuna beş alt başlık ayrıldı. Ancak başlıkta uyuşturucu madde kullanımı üzerinde herhangi bir vurgu yok. Ortak metinde bağımlılığa ayrılan yerin MEB’in bu konuyu önemsemediği anlamına geldiğine değinen Adıgüzel, “Türkiye’de gençlerdeki bağımlılık meselesi dünya sıralamasına giriyor. Birinci olduklarımız da var” dedi.


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