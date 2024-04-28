CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel müfredat taslağına tepki gösterdi: 'Uyuşturucuyla mücadele yok'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Biyoloji dersine yönelik bilimsel değil dogmatik anlatım dili tartışmalarını da anımsatan Adıgüzel, “Çağdaş eğitim normlarıyla hareket etmiyorlar” ifadelerini kullandı. MEB önemsemiyor Yayımlanan ortak metinde “Bağımlılıktan kaçınmak ve bağımlılıkla mücadele etmek” başlığı altında bağımlılığa yaklaşım ele alındı.

Metinde bağımlılık konusuna beş alt başlık ayrıldı. Ancak başlıkta uyuşturucu madde kullanımı üzerinde herhangi bir vurgu yok. Ortak metinde bağımlılığa ayrılan yerin MEB’in bu konuyu önemsemediği anlamına geldiğine değinen Adıgüzel, “Türkiye’de gençlerdeki bağımlılık meselesi dünya sıralamasına giriyor. Birinci olduklarımız da var” dedi.

