Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Sera kurulan evde polisi gören şüpheliler yangın çıkardı

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar'daki operasyonda, uyuşturucu serası kurulan bir dubleks daireye polislerin geldiğini gören 2 şüpheli evde yangın çıkardı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:12
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Sera kurulan evde polisi gören şüpheliler yangın çıkardı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Tekirdağ uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'da Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 6 adreste Tekirdağ' Marmaraereğlisi'nde 2 adrese ve 2 araca operasyon yapıldı. Avcılar'daki dubleks eve yapılan operasyonda, 2 şüpheli kapıyı kilitleyerek kapı arkasına bariyer oluşturdu.

Şüpheliler bütün uyarılara rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine kapı koçbaşı ile kırıldığı sırada, şüpheliler evdeki uyuşturucu maddeyi ateşe verdi. Evde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

6 GÖZALTI

Operasyonlar sonucunda; 64 kök Hint keneviri bitkisi, 808 gram esrar, Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, 1 adet balistik yelek, 15 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.


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