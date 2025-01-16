CHP'den Bakan Tekin'e karne: Notlar başarısız

CHP'li Özcağdaş ve milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e hazırladıkları karneyi kamuoyu ile paylaştı.

CHP'den Bakan Tekin'e karne: Notlar başarısız
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:14

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özcağdaş ve partili milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Özcağdaş burada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için hazırladıkları 'dönem sonu karnesi'ni paylaştı. Özcağdaş, Tekin'in açıklanan her konu başlığında başarısız olduğunu söyledi ve istifaya davet etti.

 'LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMDE BAŞARISIZ' 

İşte CHP'nin Tekin'i başarısız olarak nitelendirdiği eğitim başlıkları:

"Eğitime erişim, laik eğitim, bilimsel eğitim, mesleki eğitim, kapsayıcı eğitim,okul öncesi eğitim, özel öğretim kurumları, eğitim bütçesi, öğretmen istihdamı,temizlik, sağlık ve güvenlik."

 'ÇÖZÜM ODAKLI OLMAKTA YETERSİZ' 

Özcağdaş hazırlanan karnede eğitim paydaşlarının da görüşlerine yer verildiğini belirtti. Eğitim paydaşları ise Bakan Tekin'e şu konularda yetersiz not verdi: "Okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlere uyma, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma ve çevreye duyarlılık." 


Etiketler: #Yusuf Tekin #Suat Özçağdaş #CHP

İlgili Haberler

İl il gezen CHP’li Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunları ve yurttaşın isteklerini anlattı

İl il gezen CHP’li Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunları ve yurttaşın isteklerini anlattı
CHP'li Suat Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e tepki: Laiklik karşıtlarının sözcüsü oldu

CHP'li Suat Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e tepki: Laiklik karşıtlarının sözcüsü oldu
CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş kimdir? Suat Özçağdaş kaç yaşında, nereli?

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş kimdir? Suat Özçağdaş kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler