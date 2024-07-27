CHP’li Ersever MESEM’le öğrencilerin işverenler için ucuz emek haline getirildiğini söyledi

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Ankara Çubuk’ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan Eren Alperen Kocayavuz stajyer olarak bulunduğu bir inşaatta dengesini kaybederek 6’ncı kattan asansör boşluğuna düştü ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gazetemize konuşan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, “Bu acı ölüm ilk değildi ancak son olsun. Staj ve çıraklık bu ülkenin sorunudur, ölümlerden iktidar sorumludur” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin işverenler için ucuz emek haline getirildiğini söyleyen Ersever, “Sorunları görmezden gelen iktidarın, MESEM gibi çocuk emeğinin sömürülmesinin önünü açan projelerden vazgeçmesi için daha kaç ölüm olması gerekiyor? Öğrenciler ağır koşullar altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Çocukların iş konusundaki tecrübesizliği, ölümlere ve ağır kazalara davetiye çıkarıyor” dedi.

‘VEBALE ORTAK OLMAKTIR’

İktidarın bir oldubitti ile uygulamaya koyduğu ve yaşanan sorunları görmezden geldiği; Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) can almaya devam ettiğine dikkat çeken Ersever, “Ölümleri ve yaşanan kazaları bir soru önergesi ile milli eğitim bakanına sordum. Bakanlık ise her zamanki gibi yanıt vermekten, verileri kamuoyuyla paylaşmaktan kaçındı. Soru önergemize yanıt verilmemesi, yaşanan ölüm ve kazaların sayısının gizlenmesi tüm ölümlerin vebaline ortak olmaktır” diye konuştu.