CHP’li Kılıç: Bir nesli kaybetmek üzereyiz

Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:17

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:19

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin şikayetlerini dile getirdi. Okullarda güvenlik ve temizlik başta olmak üzere hizmet alımı noktasında büyük eksiklikler yaşandığını belirten Kılıç, “Dışişleri Bakanlığı 4 milyon 95 bin lira araba lastiğine, Diyanet İşleri Başkanlığı 6 milyon lira tuvalete harcıyor ama okullarımızda, güvenlik yok, sabun yok, tuvalet kağıdı yok! Yemek yok, sağlıklı içme suyu yok! Yeterli personel yok. Ama velilere yük var! Sizin itibarınız bizim geleceğimizi karartıyor!” diye konuştu.

“BU ÇARPIK DÜZENE KARŞI SES ÇIKARIN”

Sorumluluğun okul idarecilerinin üzerine yıkıldığını aktaran CHP’li Kılıç, “Hijyen malzemesi, A4 kağıdı, hatta 'bağış' adı altında kayıt ücreti toplanıyor! Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan aciz MEB’in aldığı devasa bütçe nereye gidiyor? Tarikatlar ve cemaatlerle yapılan protokollere mi? İşini şimdilik gören, çocuğunu ‘bağış’ adı altında verdiği ücretle görece iyi bir okula kayıt ettirdiğini zanneden velilere sesleniyorum; bu çarpık düzene karşı ses çıkarın. Eğitim, parayla ölçülebilecek bir kavram değildir. Ekonomiler çöker doğru yönetimle bir kaç senede düzelir. İşsizler iş bulur. Ancak eğitim doğru planlanmazsa nesilleri yok eder. Ve biz bir nesli kaybetmek üzereyiz. Çocuklarımızın geleceğini yok sayan bu anlayışla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.