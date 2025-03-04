Çocuklara ilahi okutuldu, İstanbul Valisi Davut Gül 'bizim çocuklar' diye paylaştı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:14

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:45

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde koro halinde, 'Ramazan geldi ramazan' ilahisini seslendirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin videosunu sosyal medya hesabından “Bizim çocuklar" notuyla paylaştı.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Vali Gül’ün çocukları ayrıştırdığını ifade etti.

‘BİR VALİ BUNU NASIL GÖREV EDİNİR?’

Ramazan’ın; barış, sevgi, huzur ve paylaşım ayı olduğunu belirten Özçağdaş sözlerine “Ramazan, 7’den 70’e herkes için mutluluk ve saadet getirmelidir. Ülkemizin dört bir yanında halkımız Ramazan’ı bu duygularla yaşar” ifadeleriyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim politikalarını eleştiren Özçağdaş, “MEB; tuvaletlerini temizleyemediği, öğrencilerin açlık ve temiz suya erişim sorununu çözemediği, 36 çocuğun yanarak öldüğü bir ülkede, doğru düzgün afet ve güvenlik önlemi alamadığı ve öğretmenlerin açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edildiği okullarda, çocukları ayrıştırmaya, bu sorunların üstünü örtmeye çalışıyor” dedi. Vali Gül’ün paylaşımına ise, “Bir vali, bir kamu görevlisi nasıl çocukları ayırmayı kendine görev edinebilir? Çocuklar, hepimizin çocuklarıdır, ülkemizin her ferdinin eşit muamele görmesi, ayrımcılığa uğramaması Anayasamızda güvence altındadır” eleştirisinde bulundu.

‘GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASIN’

"Laik bir ülkede, laik bir eğitim sisteminde çocuklarımızın herhangi bir dini vecibeyi gerçekleştirmeleri ya da gerçekleştirmemeleri yönünde zorlanmaları, baskı altına alınmaları kanunlarımıza ve Anayasamıza aykırıdır” ifadelerini kullanan Özçağdaş, “Onlar ise bunu açıktan yapmaya ve çocuklarımızı ayrıştırmaya devam ediyorlar. İstanbul Valisi Davut Gül önce kendi işine baksın, çocukların okullarda açlık içinde eğitim almalarını önlesin, 1 bardak temiz suya ulaşabilmesi için çözüm arasın. Okulların temizliği, afet ve okul kazaları için iyileştirilmesini görev edinsin. Çocuklarımızı bizim, sizin diyerek ötekileştirmekle görevini kötüye kullanmasın” diye konuştu.