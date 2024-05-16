‘Çocuklara orta çağ karanlığı vaat ediliyor’

Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’ndan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne ilişkin basın açıklaması yapıldı. Süleyman Nazif İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nazik Şirin Akın, Modelle birlikte çocuklara ‘Ortaçağ karanlığı’ vaat edildiğini söyleyerek “Her dersin içeriğinde bilimsellik ile dincilik yer değiştirmiş; evrensel değerlerin yerini ise kendi değer yargıları almış durumdadır. Bu modelde, laiklikten söz edilmediği gibi seküler yaşamı tehdit eden bir dil de benimsenmiş durumdadır” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:45
‘Çocuklara orta çağ karanlığı vaat ediliyor’
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Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’ndan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı tüm platform üyeleri adına Süleyman Nazif ilkokulu okul aile birliği başkanı Nazik Şirin Akın yaptı. Akın, “Bu model, evrensel değerler yerine tek tek ahlakî ve  dinî değerlere indirgenmiş bir değer yargısının,  “değerler” adı altında belli bir inancın okullarda çocuklarımıza dayatan anlayışın eğitimde dinselleştirme çabalarına hizmet eden, dindar ve kindar bir kuşak yaratma çabasının eğitim modelidir” dedi. Modelle birlikte çocuklara ‘Ortaçağ karanlığı’ vaat edildiğini söyleyen Akın, “Her dersin içeriğinde bilimsellik ile dincilik yer değiştirmiş; evrensel değerlerin  yerini ise kendi değer yargıları  almış durumdadır. Bu modelde, laiklikten söz edilmediği gibi seküler yaşamı tehdit eden bir dil de benimsenmiş durumdadır” ifadelerini kullandı. 

‘BU MÜFREDATTA CEMAAT VE TARİKATLAR VAR’

“Örümcekleşmiş rantçı zihniyetle mücadele edececeklerini” vurgulayan Akın, “Her durumu, paraya-ranta çeviren “Siyasal İslam”, bu modelle milyon dolarları büyük bir iştahla cebe indirme telaşında. Bu müfredatta ne veliler ne öğrenciler ne de öğretmenler-akademisyenler var. Bu müfredatta; sadece dayatmacı, tekçi, mezhepçi bir anlayışla, kökü dışarıda FETÖ benzeri cemaatler ve tarikatlar var. Bu müfredatta uzun bir süredir okullarda “değerler eğitimi” adı altında yürüttükleri ÇEDES benzeri uygulamalar, neredeyse bütün derslerin içeriğinde var” dedi. 


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