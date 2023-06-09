Hedef geleceğin liderlerini yetiştirmek. Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkmak...

Yayınlanma: 09.06.2023 - 05:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 05:00

1-Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sektörünü geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde nasıl bir değişim yaşadığını düşünüyorsunuz?

Cumhuriyet’in ilk yüzyılında ülkemiz eğitim alanında çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Eğitimi nicelik (eğitime erişim) ve nitelik (eğitim kalitesi) olarak iki bölümde incelersek özellikle nicelik alanında çok ciddi bir gelişme sağlanmıştır. Bugün ilköğretimde okullulaşma oranı nerdeyse %100 oranına çıkmıştır. Bu ne demek? Artık ülkenin en ücra köşesinde bile olsa bir çocuğumuzun okula gidebileceği imkanlar oluşturulmuştur. Her şehirde üniversite kurulmuş, yükseköğretime devam eden gençlerin sayısı artmıştır. Yurttaşlarımızın ortalama eğitim seviyesi 8 yıla kadar çıkmıştır. Okullarımızın fiziki ve teknolojik altyapısı geliştirilmiş ve modern ülkeler düzeyine çıkarılmıştır.

Bu gelişmelerle birlikte, nitelik alanında yani kaliteli eğitimi tüm yurttaşlara eşit bir şekilde ulaştırma alanında almamız gereken mesafe henüz uzundur. Matematik, okuduğunu anlama, bilim okuryazarlığı gibi temel becerilerde hala uluslararası ortalamaların üzerine çıkabilmiş değiliz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, kuşkusuz eğitimde kaliteyi artıracağımız ve tüm çocuklarımıza ulaştıracağımız bir yüzyıl olacaktır.

2- 100 yıllık yolculukta eğitim sektörünün en önemli değişimleri yaşadığı dönemler hangileridir? Sizler bu değişime nasıl ayak uydurdunuz?

Birkaç önemli dönemden bahsetmek mümkün. Bunlardan ilki elbette Cumhuriyetin ilk yılları. Ülkemizin kurucusu Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı devrimlerin kurucu etkisi olmuştur. Özellikle okuma yazama seferberliği, modern eğitim kurumlarının temellerinin atılması, üniversitelerin güçlenmesi Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan son derece önemli adımlardı ve sonraki yıllarda eğitim alanında yapılacak çalışmalara temel teşkil etti.

Bir başka önemli dönem 2000’li yılların başından itibaren başlayan ve özellikle kız çocuklarının eğitime erişimi konusunda önemli katkıları olan okullaşma seferberliğidir. Bu dönem kamu, sivil toplum ve özel sektörün etkin işbirliği yaptığı bir dönemdir aynı zamanda.

2000’li yıllarda yapılan bir başka önemli hamle de ders programlarının modernize edilmesidir. Bu yıllarda PISA gibi uluslararası sınavlara katılmamız eğitim kalitesi konusunun da gündeme gelmesi açısından dönüştürücü olmuştur.

Bizler VEGA Okulları olarak kurulduğumuz günden beri kaliteli eğitim konusunda öncü olmak, bu konuda yenilikler geliştirerek yaygınlaştırmak için çaba sarfetmiş, ülkemizin eğitimde yenileşme çabalarına katkı sunmaya çalışmışızdır.

3.Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘nasıl bir insan’ yetiştirme hedefiyle yola çıktınız?

Vega Okulları, 70 yılı aşkın süredir birçok alanda başarıyla faaliyet gösteren Altınhas Holding çatısı altında, 2014 yılında kuruldu. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek temel gücün eğitim olduğuna inanan; insana, insanlığa değer katmayı görev edinen Altınbaş Ailesi, eğitimdeki yolculuğuna ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak lider gençler yetiştirme amacıyla başladı. Ana dilini çok iyi kullanan, ana dil yeterliliğinde İngilizce iletişim kurabilen, uluslararası diploma programlarıyla en az iki diploma sahibi olabilecek, akademik olarak çok güçlü, sosyal ve sportif alanda donanımlı, çağdaş, değer sistemi gelişmiş, sosyal sorumluluklar üstlenen başarılı bir nesil yetiştirmek ana hedefimizdir.

4-Bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

Vega Okulları olarak Bahçeşehir ve Kurtköy lokasyonlarında bulunan 2 kampüs ve 8 okulumuz ile eğitim vermekteyiz. Anaokulundan lise sonuna kadar eğitim olanağı sunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce mezun yetiştirdik.

10.000 metrekarelik arsalar üzerine kurulmuş olan okullarımızda, yaklaşık 15.000 metrekarelik kapalı alan ve 3000 metrekarenin üzerinde açık oyun alanları ile Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerinde öğrencilerimize akademik ve sosyal gelişimi için gerekli tüm olanakları sunuyoruz.

Okullarımız deneyimli eğitim kadrosu, öğretim programı ve fiziki altyapısı ile temel ve üst düzey yetkinliklerin güçlü bir şekilde kazandırıldığı bir eğitim kurumudur.

Vega Okulları dünyanın en güçlü İngilizce programlarından “Oxford International Curriculum”ın akredite uygulayıcısıdır. Mezunlarımız Oxford Test of English sınavına katılıp uluslararası geçerliği olan, Oxford Üniversitesi onaylı sertifikaya sahip olurlar.

Vega’da başarı şansa bırakılmaz. Vega Okulları'nda öğrencilere, akademik başarılarını artırmak için mentor öğretmenler eşlik eder.

Ayrıca geleceğin çok yönlü liderlerini yetiştirme hedefi doğrultusunda her öğrenciyi yetenekleri doğrultusunda güçlendirecek ve kültür, sanat, spor, teknoloji gibi alanlarda destekleyecek zengin bir yetenek atölyeleri programımız vardır.

Onları yakından takip eden mentorları sayesinde, kendi kişisel özelliklerine göre özel programlarla gelişir ve geleceğin liderleri olarak yetişirler.

Öte yandan kardeş kuruluşumuz Altınbaş Üniversitesi, evrensel bilgiye değer katan güçlü akademik kadrosu, uluslararası yapısı ve bağlantıları ile öğrencilerin ufkunu sürekli geniş tutmalarını sağlayan, girişimci, yenilikçi ve rekabetçi bir üniversite vizyonuyla eğitim olanaklarını artırmakta ve mezunlarıyla profesyonel iş dünyasındaki yerini güçlendirmektedir.

Vega Okulları, UK Home School programı ile ortaokul ve lise öğrencilerinin çift diplomayla mezun olmalarını sağlar. İngiltere, Avrupa ve Amerika'da geçerli olan İngiliz diploması ile Vegalılar, tek okulda iki diploma alır ve geleceğin global lideri olarak yetişir.

5-Temel eğitim felsefeniz nedir?

Vega Okullarında çocuklarımızın temel eğitimsel ve gelişimsel ihtiyaçları ile 21. yüzyılın beklediği yetkinlikleri dikkate alan ve bunları özgün bir şekilde harmanlayan dengeli bir öğretim programı uygulanır. Okullarımızdan mezun olan çocuklarımız bir yandan matematik, bilim, ana dil ve yabancı dil, sanat, spor, teknoloji gibi evrensel alanlardaki temel yetkinlikleri güçlü bir şekilde edinirler. Çocuklarımız eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcılık, dijital okuryazarlık, sürdürülebilirlik gibi becerileri edinmiş, uluslararası alanda rekabet edebilecek lider adayları olarak yetişirler.

6-Öğrencilerinizin hangi değerleri içselleştirmiş olarak kurumunuzdan mezun olmalarını amaçlıyorsunuz?

· Atatürk ve Cumhuriyet değerleri

· Dürüstlük

· Empati

· Saygı

· Çalışkanlık

7-Okulunuzu diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özellikler nelerdir?

Vega Okulları geleceğin liderlerini yetiştirir. Bizi diğer kurumlardan ayıran en önemli özelliğimiz bu sözümüzdür.

Eğitim kurumlarımız;

· köklerinden güç alan,

· bulunduğu her alanda fark yaratan,

· yetkin,

· değer sistemi gelişmiş,

· yenilikçi,

· sorumluluk hisseden ve inisiyatif alan,

· Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan,

liderler yetiştirerek ülkemizin ve dünyamızın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunur.