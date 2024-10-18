ÇYDD Eskişehir Şubesi’nden AKP Milletvekili Gürcan’a tepki: 'Kadın öğretmenlere giyim dayatması yapılıyor'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:56

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal ile protokol imzalayan MEB’in kadın öğretmenlere ‘Etkili Öğretmenlik İçin Dış Görünüm ve Giyim Kodları’ dersi projesine tepki gösterdi. Protokolün iptal edilmesi çağrısı yapan Akmen, öğretmenlerin giyim kuşam eğitimine ihtiyacının olmadığını ifade etti.

"EĞİTİM SİSTEMİ LAİKLİK EKSENİNDEN KOPARILDI''

Sevgi Akmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 eğitim öğretim dönemi çok büyük sorunlarla başladı. Okullardaki temizlik sorunu henüz tam olarak çözülemedi. Çocuklarımız sağlıksız ortamlarda eğitim almaya çalışıyor. Yaşanan ekonomik sorunlarla birlikte ailelerin öğle yemeğini karşılamaya yeterli bütçeleri olmadığı için öğrencilerin kantinden yiyecek alması imkansız hale geldi. Aynı şekilde sağlıklı suya erişim konusu da önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Okullardaki fiziki koşullardaki eksiklikler bir yanda ‘Eğitim sisteminin laiklik ekseninden koparılması’ gelecek nesilleri tehdit eden bir noktaya geldi. ÇEDES ve benzeri laikliğe aykırı uygulamaların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulamasının sonuçları ile ilgili belirsizlik de sürüyor.

"KADIN ÖĞRETMENLERE HAKARETTİR''

Eğitim sisteminin çok önemli sorunları varken kadın öğretmenlere ‘Etkili Öğreticilik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları’ eğitimi verileceği öğrenildi. İktidar partisinin mensuplarının çoğunlukta olduğu bir vakıfla yapılan protokolle kadın öğretmenler üzerinde giyim baskısı kurulması hedefleniyor. Kadın öğretmenlere nasıl giyineceğini anlatmak kabul edilemez. Yapılan protokolün amacının ‘kadın öğretmenlere giyim dayatması’ olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Kadın öğretmenlere hakaret sayılabilecek böylesine anlamsız bir eğitimden vazgeçilmesi ve söz konusu protokolün iptal edilmesi çağrısını yapıyoruz. Çocuklarımızı eğiten, onları geleceğe hazırlayan kadın öğretmenlerimizin Bakanlığın anlaştığı vakfın eğitimine ihtiyacı yok. ÇYDD Eskişehir Şubesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadın öğretmenleri örseleyen eğitimlerle uğraşmak yerine ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ başta olmak üzere eğitim sisteminin derinlikli sorunlarına çözüm bulmaya odaklanmasını öneriyoruz.”