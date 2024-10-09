Eskişehir'de pompalı tüfekli saldırı: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eskişehir’de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Burak Ünlüer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın firari şüphelisi Sakarya’da yakalandı.

Eskişehir'de pompalı tüfekli saldırı: 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:07

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak’ta meydana gelen ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, motosikletiyle gelen H.K., Burak Ünlüer’e pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 29 yaşındaki Burak Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından motosikletiyle kaçan H.K. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Sakarya’ya kaçan şüpheli H.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet anının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği olay hakkında polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Eskişehir Osmangazi Üniversitesi #eskişehir

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