ÇYDD’nin gönüllü gençlerinden Bergama halkına alkışlanacak destek

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi üyesi gençler, Bergama’nın Çamavlu Köyü’nde 118 çocuğa kodlama, vals dansı, kukla, yaratıcı drama gibi bir dizi alanda etkinlikler düzenledi.

Okulun ve çevresinin tadilatını da yapan gençler, köy sakinlerini de unutmadı. ÇYDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Köyde-İz proje ekibi ile “Köyde Şenlik Var” projesini hayata geçirdi. ÇYDD’nin gönüllü gençleri, proje kapsamında önce Bergama’nın Çamavlu Köyü’ndeki okul ve diğer ortak kullanım alanlarının tadilatını gerçekleştirdi. Köy okulu, çocuklar ve köylülerle birlikte baştan aşağı yenilendi.

Gönüllü gençler, çocukların yanı sıra köy sakinlerine de tarım, hukuk, kadın sağlığı, ağız ve diş sağlığı konularında seminer verdi. Projede görevli gönüllü gençler, köyde yaşayan çoğunluğu kadın yetişkinlere keçe ve sabun yapımını da öğretti. Çocuklarla birlikte toplam 895 kişiye ulaşılan proje sonunda kapanış şenliği gerçekleştirildi. Çalışmalar köy meydanında sergilendi. Gençlerle valsi öğrenen çocukların gösterisi büyük beğeni topladı.