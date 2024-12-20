Danıştay bakanlığın gizli saklı hazırladığı izlence sürecini ‘Paylaşın’ dedi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Laiklik Meclisi’nin (LM), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin iptali istemiyle açtığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Danıştay, şeffaf olmaması nedeniyle tepki çeken bakanlıktan, hazırlık sürecinde bilimsel değerlendirme raporları, uzman görüşleri, çalıştay raporları, ihtiyaç analizi vb. bilgi ve belgeleri talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yeni öğretim izlencesi (müfredat) olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin hazırlanmasının sürecine ilişkin çalışmaları gizli bir şekilde yürütmesi tartışma konusu olmuştu. Bakanlık, bu süreçte yeni öğretim izlencesinde herhangi bir kurul oluşturulması ve kimlerin yer aldığını açıklamamıştı. Bakanlığın bu süreçte “Maarif Kongreleri” düzenlediği bilinmesine karşın kongrelerde alınan kararlara ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yayımlamamıştı. En son kongre ise geçen hafta yapıldı ama içeriği paylaşılmadı.

İPTALE YÖNELİK DAVALAR

Kamuoyundan gizlenen hazırlık sürecinin ardından yeni öğretim izlencesine ilişkin ilk metinler 27 Mayıs’ta açıklandı ve 17 Ağustos’ta yayımlanan genelgeyle de her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya konuldu. Gelişmelerin ardından yeni öğretim izlencesine ilişkin iptal edilmesine yönelik Danıştay nezdinde dava süreçleri açıklandı. Bu kapsamda LM’nin 26 Haziran’da Danıştay’a açtığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Danıştay 8. Dairesi, davaya “İdari Yargılama Usulü Yasası” kapsamında ret kararı vererek LM’den hangi ifadelerin laikliğe aykırı olduğunu belirtmesini istemiş, LM de öğretim izlencesi ortak metninin laikliğe tümden aykırı olduğunu belirtmişti. Danıştay Sekizinci Dairesi, 26 Kasım’da başvurunun söz konusu yasaya uygun olduğunu kabul etti. Böylece LM’nin davası usule takılmayı geçerek esasın görüşülmesine geçildi. Danıştay 8. Dairesi, ara kararında; MEB’ten Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni’yle ilgili eğitim izlencelerinin hazırlık sürecinde çalışma grubu veya bilim komisyonu oluşturulup oluşturulmadığının bilgisini, komisyon bulunuyorsa bilimsel değerlendirme raporları, uzman görüşleri, çalıştay raporları, ihtiyaç analizi vb. belgeleri istedi. Dairenin ara kararı, LM’nin iptal istemi gerekçelerinden birisinin de uzman görüşlerinin olmaması, çalışma komisyonlarının oluşturulmaması ve bilimsel kurulların toplanmamasını göstermesi açısından önemli bir ara karar olarak değerlendiriliyor.