Darüşşafaka’da ‘eğitimde dijital dönüşüm’ dönemi

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Darüşşafaka, “eğitimde fırsat eşitliği”nin tam karşılığı. Okulun her yıl annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği bir giriş sınavı oluyor.

Bu sınavda başarılı olan, ardından mali durum araştırması ve sağlık kontrolünden geçen yaklaşık 120 çocuk okula alınıyor. Bu yıl sınav, 29 Mayıs Pazar günü 31 ilde yapılacak. Sınav düzenlenen illerin dışından gelen çocukların ve velilerinin yol ücretine destek olunacak. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, “Çünkü ‘eğitimde fırsat eşitliği’nin ilk adımı Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvurabilecek uygun çocuklara erişim ve onların sınavımıza girmesini sağlamakla başlıyor” dedi.

Üç yıldır sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığı görevi 2 Nisan’da sona erecek olan Öktem’le, Darüşşafaka’daki hayatı ve okulun geleceğini konuştuk.

‘GELECEĞE HAZIRIZ’

Darüşşafaka’nın geleceğe hazır olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı içerisinde geleneksel dijital dünya ve girişimcilik konusuna öncelik verdiklerini anlatan Öktem, okuldaki “Dijital Dönüşüm Projesi”ni şöyle anlattı:

“Eğitimde dijitalleşme adına ciddi adımlar attık. Sınıf ve laboratuvarların altyapılarını dijital eğitim için hazır hale getirdik.

DEKSİS okul yönetim dijital platformumuzu oluşturup, dijital arşiv sağladık ve tüm birimlerin aynı platformda çalışmalarına olanak tanıdık. Teknoloji ve Öğrenim Birimi’ni kurduk. Darüşşafaka için Bilişim Teknolojileri (ICT) programı yazıldı. Bunu dijital vatandaşlık eğitimleriyle destekledik. Öğrencilerimizin kullanacağı tüm materyalleri tabletlere yükledik. Daçka Store uygulamasına başladık. Yapay zekâ dersimiz, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) çalışmalarımız da devam ediyor.”

DÜZENLİ BAĞIŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Darüşşafaka Cemiyeti’nin kurulduğundan bu yana bağışlarla ayakta kalan bir kurum olduğunu hatırlatan Öktem, “Darüşşafaka’yı ülkemizin diğer değerli STK’lerinden ayıran önemli bir fark var. Her yıl Darüşşafaka’ya aldığımız öğrencilere, sekiz yıl boyunca ücretsiz eğitim sunacağımızın garantisini veriyoruz. Dolayısıyla biz de her yıl, bağış gelirlerini sıfırdan geliştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle desteklerin sürdürülebilir olması çok önemli. Bu bağışlar düzenli olduğunda, yani biz önümüzdeki 5-10 yılın bağış öngörüsünü mümkün olduğunca düşük sapmalarla ortaya koyduğumuz durumda gelecek için de çok önemli projeleri hayata geçirebiliyoruz. Darüşşafaka’nın da sürdürülebilirliğini garanti altına alabiliyoruz” dedi.

SINAV 29 MAYIS’TA

Her yıl annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği bir giriş sınavı oluyor. Bu sınavda başarılı olan, ardından mali durum araştırması ve sağlık kontrolünden geçen yaklaşık 120 çocuk okula alınıyor. Bu yıl sınav, 29 Mayıs Pazar günü 31 ilde yapılacak.

Bu yıl da potansiyel adayların okullarına tek tek ulaştıklarını anlatan Öktem sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bölgeler arasında eşitsizlikleri gözeterek her çocuğun bilgisinin yanı sıra öğrenme potansiyelini ölçen bir sınav yapıyoruz. Bu yıl koşullarımıza uyan 16 bin civarında çocuğumuz var. Onlara ulaşabilmemiz için hepimize görev düşüyor, özellikle de 4. sınıf öğretmenlerine. Anne veya baba kaybı yaşayan öğrencileri sınavımıza yönlendirerek onların eğitimle değişecek yaşamlarının kahramanları olabilirler.”

NASIL DESTEK OLUNUR?

Darüşşafaka Cemiyeti’ne ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarını nakdi olarak desteklemek de mümkün. Bağışçılar diledikleri miktarda bağış yapabiliyor. Daha ayrıntılı bilgi için https://www.darussafaka.org.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAĞLANDI

Cemiyetin yönetim kurulu 10 kadın ve 10 erkek üyeden oluşuyor. Tayfun Öktem, “Başkan vekillerimizden biri de ilk kez kadın. Kurulumuzdaki kadın üye sayısının önümüzdeki yıllarda liyakatla artacağına ve Darüşşafaka için kadın başkanın çok uzak olmadığına inanıyorum” diye konuştu.

2020’de kurulan Darüşşafaka Kültürü ve Tarihi Komisyonu ile okulun tarih ve kültür bilincinin başta öğrenciler ve mezunlar olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde köklenerek yerleşmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor.

ÇEVRİMİÇİ BİLİM ATÖLYELERİ

Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Henkel işbirliği ile başlatılan Keşif Dünyası projesi, Türkiye’nin her ilindeki okul ve öğrencileri, ücretsiz çevrimiçi atölyelere katılmaya çağrıyor. 8-10 yaş arası çocukların eğlenceli deneyler yaptıkları atölyelere katılmak isteyenlerin, [email protected] adresine yazarak randevu almaları gerekiyor.

SINAVA GİRMEK İSTEYEN ÜNİVERSİTE ADAYI SAYISI ARTACAK

BARAJ KALKSA DA SORUNLAR AYNI

Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, 2021 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sayısal bilgilerine bakıldığında barajları kaldırmanın ya da devam ettirilmesinin bir anlamı kalmadığını belirterek,“Sayılar en azından kısa ve orta vadede ‘sınavsız üniversite’yi gerçek kılacak sonuçları içermiyor” dedi.

Dinçer, verileri şöyle değerlendirdi:

2021 yılında YKS’ye başvuru yapan adayların yüzde 6.76’sı Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girmedi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuru yapan adayların yüzde 8.67’si alt sınavlara girmedi. Bu oran Yabancı Dil Testi’nde (YDT) yüzde 19.60 oldu.

TYT’ye giren adaylardan yüzde 0.98’i 100 puan barajının altında kalırken bu oran AYT’de yüzde 37.07 YDT’de ise yüzde 25.84 oldu.

150 puan barajını geçemeyenlerin oranı TYT’de yüzde 32.00 olurken, oran AYT’de yüzde 57.48, YDT’de ise yüzde 19.09 oldu. 180 puan barajının altında kalanların oranı TYT’de yüzde 53.18 olurken, AYT’de yüzde 49.67 YDT ise yüzde 32.48 oranında gerçekleşti.

SON SINIFA ULAŞAMIYORLAR

2021 yılında yapılan YKS’ye son sınıf düzeyinde başvuranların oranı yüzde 38.58. Önceki yıllarda mezun olmuş ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olanların oranı yüzde 39.94. Daha önce yerleşmiş ve mezun olanlar ile halen bir yükseköğretim programında okuyanların oranı yüzde 19.80. Üniversiteden kaydı silinmiş olanların oranı ise yüzde 1.88.

Lise 9. sınıfta okuyan öğrencilerden yüzde 22.44’ü lise son sınıf düzeyine ulaşamıyor.

2012-13 öğretim yılında 4+4+4’lük 12 yıllık zorunlu eğitim modeline geçildiğinde 1. sınıfa yapılan erken yaş kayıtları nedeniyle 2020-21 öğretim yılında ortaöğretim 9. sınıf normal artışların çok üzerinde bir sayıya (1 milyon 633 bin 281) ulaştı. Bu sayının yüzde 22.44’ünün (366 bin 508) 12. sınıf düzeyine ulaşamayacağını öngördüğümüzde 2024’te son sınıfta 1 milyon 266 bin 773 öğrenci olacak. 2021’de YKS’ye başvuran 2.6 milyon aday sayısına alttan gelen bu ek 267 bin ile açık lise mezunlarından katılacakları eklediğimizde sayı 2024’te yaklaşık 3 milyonu bulacak.

ÇOCUKLAR FİNANS OKURYAZARI

Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlediği “Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması”, 18-21 Mart 2022 tarihlerinde yayına alınacak test modülü üzerinden yapılacak. Yarışmayla, 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi ve konuya dair farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Kazanan yarışmacılar, 24 Mart’ta duyurulacak. En yüksek puanı alan yarışmacı, Avrupa Bankacılık Federasyonu tarafından 10 Mayıs 2022’de düzenlenecek Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması’na katılmaya hak kazanacak.

HASTANEDE SINIF AÇILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nin ortak projesi kapsamında, hastanede yatarak tedavi gören çocuklar için “hastane sınıfı” açıldı. Hastane sınıfında, okulöncesi ve ilköğretim çağındaki hastanede yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerinin devamı hedefleniyor.

Hastane sınıfında, hematoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören 25, organ nakil bölümlerinden ise 15 öğrenci öğrenim görecek.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN DÜNYA

“Benim Gözümden Dünya” temasıyla düzenlenen 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başvuru süreci 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Çocuklar, resimlerini pinarcocukresimyarismasi.com web sitesine yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuru yapabilir.