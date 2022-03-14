Bingöl’de eğitime 'kar' engeli

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:18

Bingöl Valiliği, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildiğini duyurdu.

Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.



