Bingöl’de eğitime 'kar' engeli

Bingöl’de, kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

DHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 09:18
Bingöl’de eğitime 'kar' engeli
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Bingöl Valiliği, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildiğini duyurdu.

Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. 




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