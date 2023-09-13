Darüşşafaka’ya bu yıl 104’ü depremzede olmak üzere 225 yeni öğrenci katıldı: Daçka’da zil çaldı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Uyum programı için okullar açılmadan bir hafta önce aileleriyle birlikte okula gelen Daçka’nın en küçükleriyle bir aradayız. Yeni okullarında yatılı bir yaşama başlamanın heyecanı ile ailelerden ayrılmanın hüznü birbirine karışmış. Kimisi okula adım atar atmaz uyum sağlamış, okulun her yerini keşfetmiş, ilk günden arkadaşlıklar kurup maçlara başlamış. Kimisinin ise yatılı yaşamın eğlenceli ortamına, Daçkalılık ruhuna alışması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Eskişehir’den babasıyla gelen Ahsen Güneş, Darüşşafaka’yı başlangıçta pek önemsememiş, “Kendimi denemek için sınava girdim. Kazanınca gelmeye karar verdim. Katlanabilirim diye düşündüm. Herkes bu okulu denemeli” diyor. İngilizce öğretmeni olan babası Özkan Güneş ise okulu önceden biliyormuş ama tek çocuğundan ayrılmak istememiş. Güneş, o günleri şöyle anlatıyor:

‘KIYMETİNİ BİLECEK’

“Ahsen tanıtım belgeselini izledi ve ‘Sınava girmek istiyorum’ dedi. ‘Ne gerek var. Yatılı okumak zor olmaz mı?’ dedim. Gönlüm gitmesini istemediği için çalıştırmadım. Ahsen kazandıktan sonra bana ‘Bu kadar duygusal olmaya gerek yok’ dedi. Ahsen bu okulda bu kadar iyi eğitim verilmesinin bağışçılar sayesinde olduğunu unutmayacak, bunun kıymetini, sorumluluğunu bilecek.”

Şimdi sıra Elazığ’dan deprem kontenjanından okula gelen Zeynep Yemez’in ilk gece macerasında. Zeynep’in ağabeyi Muhammet 6. sınıfta. Uyum haftasına babası Burhan Yemez ve ablasıyla gelen Zeynep, şunları söylüyor:

“Gece bir türlü uyuyamadım sonra plan kurdum. Cicianne yanımdan gitsin diye uyuma taklidi yaptım. Sonra yavaşça terliklerimi giydim ve tuvalete gider gibi yola çıktım. Ablamı arayıp hangi katta olduğunu öğrendim. Bir veli beni gördü, cicianneye götürdü. Ben ağlama numarası yaptım. Sonra 4. kata çıktım, ablamı buldum ve onunla uyudum.”

Artık iki çocuğu da Daçkalı olan baba Burhan Yemez, ”Burası çok farklı bir okul. Uzaktasınız ama gözünüz arkada kalmıyor” diyor.

Okulu, depremzede kontenjanından Gaziantep’ten kazanan Eylül Cemre Yıldırım, okulu görür görmez etkilenmiş, müzeyi, merdiveni, demir kapıyı, yatağını, öğlen yediği köfte-pilavı... Hepsini çok sevmiş.

Eylül’ün annesi Derya Yıldırım da yaşadıklarını, “Bu okulu Derya 1. sınıfa giderken radyo kanalında dinledim. Okulu araştırdıktan sonra da Derya’yı aşılamaya başladım. 1. sınıftan beri hayal ettik. Eylül’ün kazandığını duyunca sevinçten ağladık” diye anlatıyor.

TEK EKSİK HAVUZ

Ablası Elif okulun 9. sınıfında öğrenim gören Eda Özer, okulun tek eksiğinin havuz olduğunu söylüyor. Eda’nın annesi Nadya Özer, iki çocuğu da bu okulda olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ediyor.

Darüşşafaka’ya bu yıl 225 yeni öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden 104’ü deprem bölgesi olan 11 ilden, 121 öğrenci ise 70 ilden geldi.

‘EĞİTİM BİZDEN, YUVA SİZDEN’

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, gelecek yıl da deprem bölgesindeki çocuklara kontenjan ayıracaklarını belirterek şunları söyledi: “Bu sebeple ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden’ isimli yeni bir kampanyaya imza atıyoruz. Kampanyamızla kampusumuzu yeniden inşa ederek, okul ve yurt binalarımızın kapasitesini artırmayı ve bilgi çağının kampusunu ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. 21 Mayıs’ta yaptığımız sınavımıza katılan ancak okulumuzda eğitim hakkı elde edemeyen yine deprem bölgesinden 100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği vermeyi planlıyoruz. Böylelikle çocuklarımız eğitimlerini bulundukları illerde cemiyetimizin desteğiyle sürdürecekler.”

Okulun genel müdürü Ebru Arpacı da yeni öğrencilere ve ailelerine yönelik kapsayıcı bir uyum programı uyguladıklarını anlatarak “Onları, Darüşşafaka’daki atmosfere hazırladık. Eğitim programlarımız, akademik başarıyı teşvik etmenin yanı sıra sosyal gelişimi önceliyor, yaşam becerisine ve kişisel yeteneklerin keşfedilmesine odaklanıyor” dedi.