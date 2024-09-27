Demokratik kitle örgütlerinden ‘Laik ve Bilimsel Eğitim' mesajı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 18:55

Güncelleme: 27.09.2024 - 18:56

Panele konuşmacı olarak Egitim-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Melek Aşır ve Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci katıldı. 29 Ekim Kadınları Derneği Eğitim Komisyonu Sorumlusu Yasemin Tokgoz'ün kolaylaştırıcılığında gerçekleşen panelde Melek Aşır, tarihsel süreç içinde verilen laiklik mücadelesinin ülkemizde de bilimsel eğitimin temelini oluşturduğunu, ancak bugün okullarda laiklikten ve bilimsellikten uzak müfredat programları ile öğrencilerin tarikatlara teslim edildiğini, bu yapı ile eğitimin, aydınlanmanın bir aracı olmaktan çıktığını, düşünmeyen, sorgulamayan, itaat eden bir neslin yaratılmaya çalışıldığını, ancak başta eğitim sendikaları olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin bu uygulamalara karşı mücadelede kararlı olduğunu ifade etti.

Hülya Daran Deveci de velilerin bu gidişe dur demek için güçlerini birleştirdiklerini, Türkiye'nin pek çok ilinde şubelerinin kurulduğunu, bilim dışı uygulamalara çocuklarını teslim etmeyeceklerini, aynı zamanda okullarda taşımalı eğitimin kaldırılması, okul temizliği vb. hizmetlerin velilere bırakılması gibi uygulamalara karşı örgütlü bir karşı çıkışta olduklarını, bu amaçla Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nun da kurulduğunu anlattı.

Yasemin Tokgöz ise her iki konuşmacının da ortak vurgusunun, karanlığa teslim edilmek istenen çocuklarımıza aydınlık bir gelecek inşasının ancak örgütlü ve topyekün bir mücadele ile verilebileceğine, bu amaçla güçlerimizi birleştirmenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaptıklarını belirterek, yarından umudu kesmeye hakkımız olmadığını, umudu yeşertecek gücün de dayanışma olduğunu ifade ederek, izleyicileri dayanışmaya ve güç birliğine davet etti.