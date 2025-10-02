Deniz Portföy ve FMV Işık Üniversitesi’nden Eğitime Destek Serbest Fonu

Deniz Portföy, eğitime erişimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fonu’nu hayata geçirdi. Fon kapsamında, yatırımlardan elde edilen fon yönetim ücretinin yarısı FMV Işık Üniversitesi’ne bağışlanacak.

Fonun lansmanı, Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Serdar Sarıgül ve Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Erbelger’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Serdar Sarıgül, fonun öğrencilerin geleceğine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, “Fonumuza yatırım yapan herkes, gelir elde etmenin yanı sıra eğitime destek vermiş olacak. Işık Üniversitesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Erbelger ise, “Deniz Portföy ile birlikte üniversitemiz için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bu girişim, ülkemizde üniversiteler adına güçlü bir bağış geleneğinin gelişmesine öncülük edecek” ifadelerini kullandı.

Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat ise, “FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fonumuzu, yatırımcılarımızın birikimlerini değerlendirirken, daha fazla gencin nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sunması için hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de toplumsal fayda odaklı benzer fonları geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Fon için alım işlemleri MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, DenizBank Şubeleri ve TEFAS aracılığıyla tüm bankalardan yapılabiliyor.