Deprem bölgesindeki okulların durumu değişmedi

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da eğitim dönemi yine aynı sorunlarla başlıyor. Yıkılan hiçbir okulun binası yenilenmedi, hasar gören okulların tamamına yakını ise 19 aydır onarım bekliyor. İl milli eğitim müdürlüğü yenilenmeyen ve onarılmayan okullara taşınacakları okulları tebliğ etti. Cumhuriyet’e konuşan eğitimciler, sürecin çok ağır ilerlediğine dikkat çekti.

Eğitim İş Şube Başkanı Hasan Kuş, güçlendirmesi başlamamış ya da bitmemiş 30 okulun başka okullara naklinin yapılmasının istendiğini belirtti. Kuş, “İkili eğitim bitirilecek derken neredeyse tüm okullar ikili eğitime başlayacak” dedi. Kuş sözlerine şöyle devam etti:

EĞİTİM KEŞMEKEŞİ

“Altyapısı yapılmadığından her yağmurla sokakları gölete dönen şehirde sabahçılar sabahın karanlığında, öğlenciler ise akşam karanlığında okula gitmeye çalışacak. Ve bu işkencenin ne zaman biteceği de belli değil. İskenderun’da durum buysa Antakya’yı hiç düşünemiyorum.” Antakya ve Defne’de neredeyse hiçbir okulun onarılmadığını ve yıkılan okulların yeniden inşa edilmediğine dikkat çeken Eğitim İş Antakya Şube Başkanı Edip Hizmetçi ise şunları söyledi:

“2024-2025 eğitim öğretim yılı mevcut sorunların maalesef devam ettiği bir yıl olarak başlayacak. Okulların büyük bir bölümü geçen yıl olduğu gibi birleştirilmiş okul veya konteyner okul olarak eğitim verecek. Depremin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen yıkılan veya ağır, orta hasarlı okullardan yapımı tamamlanan yok. Az hasarlı okulların tadilatları devam ediyor. Antakya’da Osman Ötken Anadolu Lisesi eğitimine İskenderun’da devam edecek.”