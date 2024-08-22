Depremde hasar alan yurda kapasite artırımı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı yurtlarda yeni skandallar ortaya çıkıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan Malatya’daki Hacı Hafize Özal KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda geçtiğimiz yıllarda üç kişi olan oda kapasiteleri dört kişiye çıkarılmıştı. Söz konusu yurtta 2024-2025 eğitim yılında odaların kapasitesinin altı kişiye çıkarılacağı öğrenildi. Öğrenciler duruma odaların altı kişiyi kaldırmayacağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, odada toplam altı kişilik yatak olmasına karşın ancak iki çalışma masası koyulabildiği görülüyor.

‘YENİ BİNA YERİNE RANZA’

Kapasite artırımına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirtaş okuldaki yurtların depremlerden dolayı hasarlı ve kapasitelerinin yetersiz olduğunu, kapasite artırımı yerine yeni yurtlar yapılması gerektiğini söyledi. Demirtaş konuya ilişkin “Bu yurtlar çok eski binalar, özellikle söz konusu yurt Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinde hasar aldı. Üniversitedeki 13 bina da depremde hasar aldı ve yıkıldı. Bu binalar yerine henüz temel atılmış değil. Yeni bir yurt yapılması gerekirken yurtlara ranza ekliyorlar. Söz konusu binaların ciddi sorunları var, çok güvenli oldukları da söylenemez. Bu binaların mutlaka yıkılıp yeniden yapılması lazım. Aynı şiddette bir depremi daha kaldırabilirler mi bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.