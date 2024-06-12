Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınlamıştı. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayınlanan kılavuza göre; 01 Temmuz - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 02 Eylül 2024 - 06 Haziran 2025 tarihleri arasında ise eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.
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